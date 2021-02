[EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5H35

PLANÉTAIRE

Cas: 104 915 107

Morts: 2 285 528

Rétablis: 58 359 443

ÉTATS-UNIS

Cas: 26 679 554

Morts: 455 869

CANADA

Ontario: 273 660 cas (6393 décès)

Québec: 266 672 cas (9941 décès)

Alberta: 125 672 cas (1684 décès)

Colombie-Britannique: 69 245 cas (1240 décès)

Manitoba: 29 968 cas (837 décès)

Saskatchewan: 24 680 cas (329 décès)

Nouvelle-Écosse: 1584 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1318 cas (18 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 411 cas (4 décès)

Nunavut: 296 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 113 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 36 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 793 738 cas (20 513 décès)

NOUVELLES

5h59 | La situation «loin d'être sous contrôle» en Allemagne à cause des variants

La situation sanitaire est «loin d'être sous contrôle» en Allemagne où sont en train de se diffuser, malgré des restrictions draconiennes, des variants du coronavirus, a prévenu vendredi le directeur de l'institut Robert Koch.

5h20 | Les vaccins chinois «sont sûrs», répond Pékin à Macron

Les vaccins chinois «sont efficaces et sûrs», a répondu vendredi la diplomatie chinoise, au lendemain de déclarations du président français Emmanuel Macron, critiquant l'opacité des sérums mis au point en Chine et même leurs risques face aux nouveaux variants du coronavirus.

4h52 | Israël va se déconfiner progressivement à partir de dimanche

Le confinement en vigueur depuis plus d'un mois en Israël sera progressivement levé à partir de dimanche, mais les vols internationaux restent suspendus, a indiqué vendredi le gouvernement, après une légère baisse du nombre de contaminations.

1h52 | Australie: l'exigence de quarantaine demeurera malgré le début de la vaccination

Canberra a annoncé vendredi que l'obligation pour toutes les personnes entrant dans le pays d'observer une quarantaine de deux semaines serait maintenue, en dépit du lancement des campagnes de vaccination en Australie et ailleurs.

0h50 | Comment expliquer le spectaculaire recul due la COVID-19 en Inde?

Comptant 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est le deuxième pays au monde le plus touché par la COVID-19 avec plus de 10,7 millions de cas recensés, mais le nombre quotidien de nouvelles contaminations et de décès ne cesse de reculer depuis des mois.

AFP

0h48 | Le vol de chiens, l'autre «pandémie» au Royaume-Uni

Le 30 décembre, Sarah a découvert «effrayée» que six de ses chiens avaient été volés. Elle est l'une des nombreuses victimes d'un délit qui a explosé au Royaume-Uni pendant la pandémie de coronavirus, à cause de la demande suscitée par les confinements.

0h47 | Bras de fer entre autorités et enseignants autour de la réouverture des écoles aux États-Unis

Procès à San Francisco, menaces de grève à Chicago: la pression s'accentue depuis quelques jours aux États-Unis sur les enseignants et leurs syndicats pour obtenir la réouverture rapide des écoles, dont beaucoup sont totalement fermées depuis onze mois à cause de la pandémie.

Réticents, la plupart des professionnels de l'éducation mettent en avant le danger de renvoyer des instituteurs, parfois âgés et à risque, au contact de centaines d'élèves surtout s'ils n'ont pas été vaccinés.

0h46 | En Amérique latine, la difficile quête d'oxygène pour les malades du COVID

D'immenses files d'attente, des familles prêtes à payer des prix exorbitants : dans plusieurs pays d'Amérique latine la quête d'oxygène pour les malades de la COVID-19 est devenue une course contre la montre en pleine deuxième vague de la pandémie.

Les mêmes scènes se répètent, sous le soleil brûlant de la ville brésilienne de Manaus ou par les froides nuits de la périphérie de Lima : des milliers de personnes à la recherche du précieux gaz pour venir en aide à leurs proches contaminés.

0h02 | «Inquiète» sur les variants, l'OMS appelle à vacciner plus vite en Europe

L'Europe doit «s'unir» pour accélérer sa campagne de vaccination contre la COVID-19 avec l'appui de tous les laboratoires, a appelé vendredi le directeur de l'OMS en Europe, reconnaissant être «inquiet» sur le risque posé par les variants pour l'efficacité des vaccins.