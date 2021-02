Il y aura un peu de Sherbrooke au Super Bowl

On peut dire qu'il y aura un peu de Sherbrooke dimanche dans l'un des plus grands événements sportifs de la planète. L'ancien joueur des Cougars du Collège Champlain Antony Auclair s'alignera lors du Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay, et il fait la fierté de tout Lennoxville!

• À lire aussi: [VIDÉOS] Plusieurs publicités du Super Bowl 2021 déjà dévoilées

• À lire aussi: Deux joueurs des Chiefs isolés à cause de la COVID avant le Super Bowl

• À lire aussi: Des pizzas inspirées des Chiefs pour le Super Bowl

«C’est tellement une grande fierté pour tous ceux qui l’ont côtoyé lors de ses années ici, et c’est un très bel exemple pour nos jeunes», a indiqué l’entraineur des Cougars, Jean-François Joncas, rencontré vendredi par TVA Nouvelles.

Dans une vidéo publiée cette semaine, d'anciens coéquipiers, entraineurs, enseignants et joueurs de l'édition actuelle des Cougars lui envoient des messages d'encouragement.

Antony Auclair est arrivé à Lennoxville en 2010. Après deux saisons comme quart arrière, une blessure l'a amené à se convertir en ailier rapproché, position qu’il occupe toujours.

«On a rapidement vu qu’il était dominant à cette position-là, se rappelle Jean-François Joncas. Il a eu du succès ensuite au niveau universitaire et on connait la suite de l’histoire.»

Le Windsorois Danny Groulx a été son coéquipier avec les Cougars et chez le Rouge et Or de l'Université Laval. «Je bloquais à côté de lui et il était impressionnant. Je lui disais: «toi tu t’en va jusqu’à la NFL». Il ne me prenait pas au sérieux, mais j’en étais convaincu et voyez où il est rendu aujourd’hui!»

Le frère d'Antony, Adam, sera présent au match de dimanche. Lui aussi a porté les couleurs des Cougars du Collège Champlain. «Les Cougars représentent beaucoup de choses pour nous, a dit Adam. C’était la première fois qu’on sortait du nid familial pour aller vivre dans une autre ville. On a appris à développer un esprit d’équipe solide et les entraineurs sont formidables, ils nous ont donné de belles valeurs.»