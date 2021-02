Le taux de chômage à son plus haut depuis août 2020 au Québec

Les mesures sanitaires décrétées après Noël ont fait en sorte que l’emploi au Québec a reculé de 98 000 (-2,3 %) en janvier et le taux de chômage a augmenté de deux points de pourcentage pour atteindre 8,8 %, soit le plus haut niveau depuis août dernier.

Au pays, le taux de chômage s’est fixé à 9,4 %, en hausse de 0,6 %, et l'emploi a reculé de 213 000 (-1,2 %), entièrement dû à des postes à temps partiel et principalement dans les marchés de l’Ontario (-225 000; -6,7 %) et du Québec (-153 000; -12,0 %).

Ces diminutions associées aux mesures sanitaires ayant suivi Noël ont frappé davantage les jeunes et les femmes, qui avaient d’ailleurs été les plus durement touchés lors de la première vague.

«Au Québec, les commerces de détail non essentiels ont fermé le 25 décembre et un couvre-feu a été instauré le 14 janvier, ce qui a eu une incidence supplémentaire sur les heures d'ouverture de certains établissements», a précisé Statistique Canada, vendredi, au moment de dévoiler sa plus récente Enquête sur la population active.

En revanche, il y a eu croissance de l’emploi en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Statistique Canada a indiqué que les mesures sanitaires imposées dans le centre du Canada ces dernières semaines ont fait régresser l’emploi plus particulièrement dans les services d'hébergement et de restauration (-8,2 %), le commerce de détail (-7,4 %), et l'information, la culture et les loisirs (-2,4 %).

L’industrie de la construction, elle, a pu reprendre les projets qu’elle jugeait essentiels, si bien que l’emploi dans ce secteur a progressé de 39 000 (+2,8 %) en janvier, principalement au Québec et en Alberta.

Selon l’agence fédérale, le nombre de chômeurs de longue durée, soit ceux qui cherchent du travail ou qui ont été mis à pied temporairement depuis 27 semaines et plus, s’est maintenu à un niveau record, à 512 000.

Les effets persistants de la pandémie

La pandémie continue de peser lourd sur l’économie canadienne et sur l’emploi, mais moins que durant la première vague, au printemps 2020, alors que le pays s’était mis carrément sur pause.

«En avril 2020, 5,5 millions de travailleurs canadiens avaient été touchés directement par l'arrêt initial généralisé de l'activité économique lié à la COVID-19, qui a entraîné une baisse de l'emploi de 3,0 millions et une hausse de 2,5 millions des absences du travail en raison de la COVID-19, a mentionné Statistique Canada. En janvier, le chiffre correspondant de travailleurs touchés s'est établi à 1,4 million, et comprenait une baisse de l'emploi de 858 000 et une augmentation de 529 000 absences du travail en raison de la COVID-19.»