Légère augmentation des cas au Québec et en Ontario

Les nouveaux cas de COVID-19 ont légèrement augmenté au Québec et en Ontario, vendredi, alors que le pays s’apprête à franchir les 800 000 infections cumulées depuis le début de la pandémie.

L’Ontario a recensé 1670 malades et 45 décès supplémentaires. La province compte désormais 275 330 cas et 6438 pertes de vie.

Le Québec, lui, a déclaré 1101 infections et 33 morts de plus, portant son bilan à 267 773 cas et à 9973 fatalités, en route vers la triste marque des 10 000 personnes emportées par le virus.

Le nombre d’hospitalisations et les gens aux soins intensifs ont continué de diminuer, mais les autorités demeurent aux aguets, car cette embellie pourrait être anéantie par les nouveaux variants de la maladie à coronavirus. À ce jour, huit cas du variant britannique ont été découverts au Québec.

«Nous suivons de très près l’évolution des nouveaux variants au Québec. Par contre, on a besoin de la collaboration des Québécois pour aller se faire dépister au moindre symptôme afin de pouvoir analyser les cas», a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur Twitter.

Les cas ont diminué à Montréal de 532 à 489, vendredi. On a dénombré 181 nouvelles infections en Montérégie, 93 à Laval, 88 dans les Laurentides, 63 dans Lanaudière et 47 dans la Capitale-Nationale.

Le Québec a réalisé 31 482 prélèvements - total de plus de six millions - le 3 février et administré plus de 4100 doses de vaccin jeudi - total de près de 249 000 doses.

En début d’après-midi, le pays comptait 796 512 cas (+2778) et 20 590 décès (+78)

La situation au Canada:

Ontario: 275 330 cas (6438 décès)

Québec: 267 773 cas (9973 décès)

Alberta: 125 672 cas (1684 décès)

Colombie-Britannique: 69 245 cas (1240 décès)

Manitoba: 29 968 cas (837 décès)

Saskatchewan: 24 680 cas (329 décès)

Nouvelle-Écosse: 1584 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1325 cas (18 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 411 cas (4 décès)

Nunavut: 296 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 113 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 32 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 796 512 cas (20 590 décès)