Les masques fournis dans les écoles d’Estrie vont au dépotoir

Faute de solutions viables et durables, la grande majorité des écoles de l’Estrie ont décidé d’envoyer les masques de procédure utilisés par leurs étudiants à des sites d’enfouissement.

Même si Québec défraie les coûts de revalorisation des masques, seul le Centre scolaire des Sommets les récupère pour l'instant. Alors que les écoles du Centre scolaire disposent de boîtes, l'entreprise MedSup Canada, de Magog, se charge de revaloriser les masques.

Les autres Centres de service scolaires disent avoir des doutes sur les programmes de recyclage en place.

Au Cégep de Sherbrooke et à l’Université Bishop’s, on a décidé de les entreposer plutôt que de les envoyer à l'enfouissement, en attendant une alternative plus écoresponsable.

L'Université de Sherbrooke dit travailler sur un projet régional de revalorisation des masques et d'innovation dans une perspective d'économie circulaire. Une annonce à ce sujet est imminente, a-t-on indiqué.

Med Sup Canada se défend de manquer de transparence et dit répondre aux exigences de traçabilité. L'entreprise magogoise affirme récupérer plus de 95 % des composantes. Elle affirme que sa façon de faire est moins dommageable que l'enfouissement ou l'incinération.