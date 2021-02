NumeriQ remporte trois prix aux Prix d’excellence en publication numérique

NumeriQ, la boite de contenu numérique de Québecor, a remporté trois récompenses lors des Prix d’excellence en publication numérique, remis chaque année aux meilleurs projets journalistiques à travers le pays.

«C’est une sacrée bonne nouvelle. On peut être fier de ça. À NumeriQ, c’est la collaboration entre les différents corps de métier qui nous ont aidés à remporter ces prix-là», a déclaré Benoit Dussault, directeur de la production chez NumeriQ.

Parmi ces prix, l’équipe à la mise en ligne du site web du «Journal de Montréal» et du «Journal de Québec» a remporté l’or dans la catégorie «Meilleur reportage interactif/infographique» pour son Tableau interactif sur l’évolution de la pandémie, qui démontre le nombre de cas de COVID-19 par région du Québec et par province canadienne. L’information y est mise à jour quotidiennement.

«Ce que [la pandémie et le télétravail] ont amenés, c’est que tout ce qui a trait à la pandémie et à sa couverture allait nous pousser à créer des projets particuliers qui allaient mobiliser toutes les troupes, a expliqué M. Dussault. On a senti un engagement pour livrer un projet interactif pour suivre la pandémie au quotidien au Québec. Tout le monde travaillait fort parce qu’on sentait que c’était une crise sans précédent.»

«Tabloïd», une publication de NumeriQ axée sur les histoires et les personnages peu conventionnels a remporté l’or et l’argent dans la catégorie «Meilleur contenu vidéo», le premier dans la section Media, et le deuxième dans la section Consommateur.

Le premier prix est allé à un reportage vidéo intitulé «Le dernier trappeur», qui dressait le portrait du Richard, un homme marginal qui est le dernier à exercer le métier de trappeur, un métier autrefois commun, aujourd’hui en voie de disparition.

L’argent est allé au reportage vidéo «L’Ile verte», qui traite du désarroi dans lequel se sont retrouvés les habitants de l’Île verte l’hiver dernier. Depuis plus de 70 ans, un pont de glace balisé est construit chaque hiver, mais en raison du réchauffement climatique, celui-ci a été impossible à construire, laissant les habitants de l’île isolés.

«Ce que j’aime bien des prix qu’on a gagnés [jeudi], c’est que ça démontre une diversité d’approches. C’est la chance qu’on a chez NumeriQ: on peut faire des outils interactifs autant qu’on peut faire des reportages vidéo sur le terrain, des mini-docs, etc. Cette versatilité, c’est ce qui est beau, c’est ce qui nous anime», a ajouté Benoit Dussault.