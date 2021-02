Plaidoyer pour un retour au jeu en zone orange

Les associations de hockey mineur ne décolèrent pas de ne pas pouvoir reprendre les activités malgré le passage en zone orange.

Les présidents de Hockey Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Les îles, Saguenay Lac St-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord et du Nord-du-Québec ont signé une lettre qu'ils ont fait parvenir au premier ministre, au ministre de la Santé, au directeur de la Santé publique ainsi qu’à la ministre déléguée à l’Éducation, demandant que les jeunes puissent reprendre le plus rapidement possible leurs activités.

Selon ces associations, lorsque le hockey était permis dans les zones orange l’automne dernier, il n'y a eu aucune éclosion majeure au hockey mineur.

Le président de hockey Bas-Saint-Laurent affirme que les associations ont même été plus sévères que ce que demandait la santé publique.

Le président de Hockey Bas-St-Laurent Guylain Raymond cite en exemple la région de Matane qui a été aux prises avec une éclosion dans une résidence de personnes âgées.

«Quand est arrivée l’éclosion à la résidence des Bâtisseurs à Matane, tout a été arrêté pendant quatre jours. On a fait comprendre aux gens que l’objectif premier était de contrôler le virus et de ne pas le propager dans les autres MRC.»

Le plan de retour au jeu de Hockey Québec comprend six phases et, selon Guylain Raymond, les associations seraient prêtes à retourner au jeu même avec plusieurs contraintes.

«Si on nous ramène et on nous dit vous avez le droit de jouer en petit groupe, de l’entraînement en petit groupe on va le faire.»

Le président de Hockey Bas-Saint-Laurent s’inquiète particulièrement pour la santé des jeunes. «Au niveau de la santé physique et de la santé mentale, on est en train de perdre nos jeunes», a confié Guylain Raymond.

D’autres problèmes

Le député de Marquette Enrico Ciccone, porte-parole du Parti libéral en matière de sport, abonde dans le même sens et demande au gouvernement d'évaluer les risques.

«On a vraiment étudié le pour et le contre concernant la réouverture des écoles, et on a décidé que ça valait la peine de garder les écoles ouvertes. Je demande simplement de faire le même exercice au niveau du sport», a indiqué Enrico Ciccone.

Selon le député, priver ainsi les jeunes de leurs sports aura un coût important. «On en train de créer d’autres problèmes, dont la dépendance aux jeux vidéo», s’est inquiété M. Ciccone.

La ministre Isabelle Charest a décliné la demande d’entrevue de TVA Nouvelles, mais son cabinet indique qu’il est possible de reprendre tous les sports en zone orange en les adaptant aux règles de la santé publique. On suggère aux entraîneurs de réunir les jeunes à l’extérieur par groupe de huit pour faire des pratiques supervisées.