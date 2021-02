Réseau de tramway: «Une claque dans la face» de la part du premier ministre

Le premier ministre a servi «une claque dans la face» à toute la société civile en affirmant que le réseau de tramway de Québec ne dessert pas bien les banlieues, selon Yvon Charest et le groupe «J’ai ma passe».

«Pour moi, les propos du premier ministre, c’est un peu une claque dans la face à toute la société civile, au milieu des affaires et aux organisations qui se mobilisent depuis plus de deux ans en faveur du projet et à qui il a assuré, à plusieurs reprises, que la réalisation du réseau structurant était une priorité pour la région», a exprimé l’ancien PDG d’Industrielle Alliance, Yvon Charest, qui est porte-parole du groupe J’ai ma passe.

Dans une lettre où il pourfend les dernières déclarations de François Legault, M. Charest affirme que les faits donnent tort au premier ministre.

«J’avoue que je ne comprends pas: moi, quand je regarde la carte du réseau structurant et de la vision périphérique dans leur ensemble, je vois un important redéploiement des Métrobus et des Express vers La Haute-Saint-Charles, Les Rivières, Beauport, etc. Je vois 5000 nouvelles places de stationnement incitatif et plus de 50 km de mesures préférentielles, soit sous forme de voies réservées ou de priorité aux feux. La réalité, c’est que les faits sont têtus», écrit l’homme d’affaires à la retraite.

Il avoue ne pas comprendre les sorties récentes du premier ministre, qui vont selon lui à l’encontre de priorités exprimées par le gouvernement.

«Je me demande à quoi ça rime. Je m'attendrais plutôt, du premier ministre, à ce qu’il nous aide à voir grand pour la région de Québec.»

Le groupe J’ai ma passe est formé de citoyens, d’organisations, d’institutions et d’entreprises qui appuient le projet de réseau structurant à Québec.

De son côté, l'organisme Accès transports viables dénonce la «déformation des faits» dans le discours du premier ministre.

Son directeur général, Étienne Grandmont, se dit estomaqué. Il rappelle que 40 % du tracé du tramway dessert les banlieues de la ville, soit 9 des 22 km du tracé, qui se rendent à Charlesbourg, Pointe-Sainte-Foy et Cap-Rouge.

«Quant à moi, le premier ministre joue avec le feu sur le projet et semble présenter des arguments qui visent davantage à plaire à sa base électorale, plutôt qu’à faire avancer le dossier en se basant sur les faits. La réalité, c’est que non seulement le tramway se rend en banlieue sur 40 % de son tracé, mais surtout que le Réseau structurant ne se résume pas à sa composante tramway», a-t-il affirmé par voie de communiqué.

Le gouvernement doit «arrêter de ralentir le processus», selon M. Grandmont. Il en va selon lui de l'avenir de la mobilité à Québec.