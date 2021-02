Robert Dean, un ardent défenseur du plein-emploi

Le décès de Robert Dean marque le départ d’un de ces anglophones progressistes, issus de la révolution tranquille, qui s’identifiaient et partageaient entièrement les aspirations nationalistes et sociales-démocrates des Québécois. Homme de famille et dirigeant syndical au sein de la FTQ, c’est de son engagement politique, à titre de député et de ministre du gouvernement de René Lévesque, de 1981 à 1985, dont je veux témoigner aujourd’hui.

Les mots plein-emploi résument à eux seuls l’idéal qui l’a habité au cours de sa vie politique. Il faut rappeler que les enjeux qui confrontaient le marché du travail des années ‘80 étaient bien différents de ceux d’aujourd’hui. Alors que nous faisons actuellement face à une pénurie de main-d’œuvre, en 1982, le taux de chômage au Québec a connu le triste record de 16% pour cette décennie.

Robert Dean avait l’obsession du chômage. Il considérait qu’il était un frein majeur à l’épanouissement des individus et des familles. En plus de les appauvrir, il voyait le chômage comme la source de multiples désordres sociaux et de maladies, tant mentales que physiques. Pour Robert Dean, le chômage portait une atteinte directe à la dignité des Québécois qui le subissait.

C’est pourquoi il accueillit avec l’humilité et l’enthousiasme qui le caractérisaient, le défi que lui confia René Lévesque, en 1984, de créer un Secrétariat à l’Emploi et à la Concertation, défi que Pierre-Marc Johnson devenu premier ministre, lui réitéra. Il rêvât, dès lors, de tables sectorielles où patrons et représentants des travailleurs s’assoyaient ensemble pour redessiner le marché du travail et unissaient leurs forces pour vaincre le chômage. Le temps a manqué et sûrement, aussi, la volonté des uns et des autres de le faire.

Reposez en paix cher monsieur Dean.

Francine La Haye

Directrice de cabinet du ministre en 1984 et 1985