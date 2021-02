Un barrage du Québec réclamé à la frontière du Nouveau-Brunswick

Les élus du Témiscouata maintiennent la pression pour réclamer un barrage à la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Un contrôle pour limiter l'accès au territoire québécois aux services essentiels est demandé afin de protéger la population du Bas-Saint-Laurent.

Le nombre de cas de COVID-19 est important dans le secteur d’Edmundston, ce qui suscite de l’inquiétude.

La province voisine a toujours maintenu son point de contrôle. Les règles entourant l’accès au territoire sont strictes. Plusieurs mesures, dont l’obligation d’obtenir un test de dépistage négatif pour entrer une fois par semaine pour les travailleurs essentiels, causent des maux de tête.

«Pourquoi nous, au Québec, on n’exige rien de cela aux gens qui proviennent des maritimes qui veulent rentrer au Québec? On comprend que les mesures sanitaires doivent être respectées, il y a des consignes qui sont là... Maintenant, avec le couvre-feu, ils [les citoyens du Nouveau-Brunswick] devaient arrêter de circuler à 20 h comme tout le monde, sauf que pour le reste, ils peuvent circuler. La semaine prochaine quand on va ouvrir les magasins et les restaurants [au Bas-Saint-Laurent], ces gens-là vont pouvoir circuler normalement alors que nous, d’aucune façon, on peut entrer au Nouveau-Brunswick, sauf pour des besoins essentiels», a expliqué vendredi Guylaine Sirois, préfète de la MRC du Témiscouata.

Des résolutions ont été adoptées par le conseil des maires. Les deux paliers de gouvernement ont été interpelés par Mme Sirois, qui n’a reçu aucune réponse jusqu'à présent.

Mme Sirois rappelle que les élus demandent ces mesures pour protéger la population du Bas-Saint-Laurent, qui retourne en zone orange dès lundi. Elle insiste sur le fait que les liens économiques et familiaux sont importants entre la région et le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.