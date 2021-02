Un Super Bowl différent à Alma

Si vous avez l'habitude de souligner le Super Bowl, vous saviez déjà que votre party sera différent cette année. La Covid-19 place le comité Super Bowl Alma sur la défensive, pour ne citer qu'un exemple.

«On avait un plan A, un plan B et un plan C....», dit son président Pascal Néron.

Le traditionnel rassemblement almatois récoltait de 10 000$ annuellement en commandites, et consacrait de 6 000 à 8 000$ à l'achat d'équipements pour les jeunes du primaire, du secondaire et du collégial.

«On n'a pas sollicité de commanditaires cette année pour les raisons qu'on connaît», explique le président.

Mais Super Bowl Alma propose tout de même quelque chose pour les amateur de ballon ovale, soit une association avec La Cage pour distribuer des boîtes repas à ceux qui auront réservé.

«On n'a pas d'objectif financier. On s'attend peut-être à amasser un dixième de ce qu'on amasse habituellement, précise monsieur Néron. L'important, c'est de perpétuer la tradition!»

De leur côté, les restos-bar, qui sont toujours au cœur de l'action lors du Super Bowl, se contenteront du rôle de spectateur cette année.

«C'était notre plus bel événement sportif de l'année!, dit Félix Savard, du resto-bar Le Stade à Chicoutimi. Surtout que ça fait des années que le Canadien ne se rend pas loin en séries... Le Super Bowl, c'était vraiment festif, avec les ailes de poulet et les pichets!»

La Boucherie Raymond et André de Chicoutimi, elle, attaque toujours par les ailes.

«Habituellement, on vendait 10 000 ailes doubles la journée du Super Bowl, explique Sylvain Gauthier, de la boucherie. Cette année, je suis rendu à 13 800. Toutes des commandes de 30, 45 ou 50. On dirait que le fait qu'il n'y ait pas de rassemblement nous a amené plus de clientèle.»

De son côté, la boucherie St-Hilaire, à Jonquière, tente un nouvel essai.

«Une boîte-repas avec des ailes, des côtes levées, des chips maison, de la pizza, du bœuf jerky, des saucisses cocktails..., décrit le chef-boucher Pascal Perron. On a prévu 50 boîtes, mais à ce rythme, on va en manquer.»

La grande messe du football américain sera donc célébrée cette année, en espérant un retour en force l'an prochain.