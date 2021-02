Carnaval de Québec: six structures de glace qui valent le détour

En cette année un peu particulière, Bonhomme Carnaval ne dispose pas d’un grand palais, mais bien de six tours de glace, appelées les « DéTours inattendus » et réparties dans autant de quartiers de Québec. Les monuments de 20 pieds de hauteur sont l’œuvre de Sculptures Michel Lepire, partenaire historique du Carnaval de Québec. Les tours s’illuminent en soirée et évoquent, chacune à leur manière, les particularités des différents secteurs de la ville.

1) Place Jean-Béliveau

Photo Stevens LeBlanc

L’édifice de glace de la place Jean- Béliveau présente une boîte magique et des jeux d’ombre et de lumière pour souligner que c’est un lieu de divertissement par excellence qui accueille spectacles et matchs sportifs.

2) Saint-Sauveur

Photo Stevens LeBlanc

On trouve sur la tour de Saint-Sauveur des légumes, des fruits et des fleurs qui représentent «l’esprit de communauté, de partage, d’échange et [les] nombreuses couleurs du quartier» ainsi que l’ancien marché Saint-Pierre.

Photo Stevens LeBlanc

3) Vieux-Québec

Photo Stevens LeBlanc

Du côté du Vieux-Québec, les artistes ont mis en valeur des livres afin de rappeler le caractère historique du quartier.

Photo Stevens LeBlanc

Photo Stevens LeBlanc

4) Saint-Jean-Baptiste

Photo Stevens LeBlanc

L’œuvre du quartier Saint-Jean-Baptiste comporte une panoplie de fenêtres, qui se veulent des miroirs sur les familles qui l’habitent et sa diversité.

Photo Stevens LeBlanc

5) Saint-Roch

Photo Stevens LeBlanc

Le «DéTour inattendu» construit à Saint-Roch présente «une kyrielle de pixels» qui, une fois assemblés, évoquent une forme humaine, afin de «représenter la diversité communautaire ainsi que la grande présence des technologies».

Photo Stevens LeBlanc

6) Limoilou

Photo Stevens LeBlanc

À Limoilou, des cabanes d’oiseaux reliées par des escaliers servent d’allégories pour illustrer la vitalité du quartier, ses ruelles où jouent les enfants, ses immeubles de brique ornés d’escaliers en colimaçon et les «liens qui nous unissent» malgré le confinement.