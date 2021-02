Carnaval: des œuvres qui réchauffent Québec

Les quartiers de Québec ont un petit « je-ne-sais-quoi » depuis que les artistes du Carnaval se sont lancés dans la création d’une centaine de sculptures de glace et de neige, au centre-ville.

La quarantaine de sculpteurs, qu’il sera possible de voir en action jusqu’à la fin de l’événement, ont obtenu presque carte blanche de la part des organisateurs et le résultat est donc complètement éclaté. Chaque création a sa propre identité.

La population semble apprécier la touche artistique qui s’ajoute dans leur environnement, selon Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval de Québec.

Des bravos et des mercis

Dans leurs conversations avec le public, les sculpteurs ont l’habitude des « bravos », mais les « mercis » sont aussi récurrents cette année, dit-elle.

Si les artisans ne s’affrontent pas dans une compétition, les marcheurs et carnavaleux, eux, pourront se disputer plus de 300 prix offerts par la Banque Scotia, dont le grand prix de 2000 $ en argent, grâce à un jeu accessible via une application pour téléphones cellulaires.

Dans le cadre de la « Virée des sculptures », plus les participants verront des sculptures et plus le mercure sera bas, plus ils gagneront des points.

Les sculptures se dévoilent dans les quartiers de Limoilou, de Saint-Roch, de Saint-Sauveur et de Saint-Jean-Baptiste, dans les places D’Youville et Jean-Béliveau, sur les avenues Cartier et Maguire, sur la Grande Allée, dans le secteur du Vieux-Québec et celui du Petit-Champlain.

Le Carnaval espère en même temps générer un achalandage dans les artères commerciales, qui en ont bien besoin durant cette période difficile.