Coincée en CHSLD à 36 ans : «tu perds le contrôle sur ton existence»

L’histoire de Marilou Vanier, cette mère de 36 ans coincée dans un CHSLD après avoir été victime d’un AVC du tronc cérébral, touche grandement Jonathan Marchand.

• À lire aussi: Une jeune mère de 36 ans coincée en CHSLD

Ce dernier, contraint à vivre en CHSLD depuis plus de 10 ans en raison de son handicap sévère, se bat afin d’avoir accès à des soins à domicile.

«Je crois que c’est un droit humain de rester en communauté, de rester chez soi. Tout le monde devrait avoir l’assistance dont ils ont besoin, c’est ça qui coûte le moins cher, il n’y a aucune raison de forcer les gens à vivre dans des institutions, des CHSLD», affirme-t-il en entrevue à LCN.

Il explique que l’horaire des soins et des services imposés aux résidents des CHSLD, peu importe leur âge, empêche les personnes vivant avec un handicap sévère d’être autonomes.

«C’est l’appareil qui te dit quand tu vas te lever, quand tu vas te coucher, qu’est-ce que tu vas manger ou à quelle heure tu vas aller aux toilettes. Donc tu n’as aucun contrôle sur les services et ça, ça fait en sorte que tu n’as pas accès à une vie autonome pour pouvoir assumer ton rôle de parent et de pouvoir vivre dans la communauté comme tout le monde», dénonce M. Marchand.

Il soutient que Marilou Vanier devrait avoir accès à des soins à domicile, plutôt que d’être contrainte à vivre dans un CHSLD.

«Marilou, elle ne veut pas mourir. Elle veut vivre dans la communauté, elle veut avoir les services dont elle a besoin pour continuer sa vie. Elle a des projets, donc elle a un potentiel humain, mais le système actuel ne prend pas ça en considération», déplore-t-il.

Lueur d’espoir

Après dix années de démarches, Jonathan Marchand a finalement conclu une entente avec le gouvernement et le CIUSSS de la Capitale-Nationale afin d’obtenir les services dont il a besoin pour quitter le CHSLD où il réside.

«Ça s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote avec le gouvernement. On va travailler avec eux dans les prochains mois pour mettre ça en place pour pallier le manque de services dans le système actuel», se réjouit-il.

Il espère que Marilou pourra profiter de ce même type de service.

«Le précédent est créé, maintenant c’est de mettre en place un projet pilote et en venir à un système où tout un chacun va pouvoir garder le contrôle sur leur existence, avoir un réel choix de où ils vivent, comment ils vivent et avec qui ils vivent et Marilou pourrait en bénéficier», dit Jonathan Marchand.