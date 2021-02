Des députés s'opposent à la tenue des JO 2022 en Chine

Une vingtaine de députés fédéraux, de tous partis politiques confondus, pressent le Comité international olympique de ne pas organiser les Jeux d’hiver de 2022 à Pékin, comme prévu.

Dans une lettre ouverte intitulée «Les Jeux de la honte», les élus s’insurgent du sort réservé à la minorité ouïghoure en Chine et souhaitent que les jeux se tiennent ailleurs dans le monde, si la situation ne change pas.

«Au moment où vous lisez ces lignes, près de deux millions de Ouïghoures et de musulmans turciques sont emprisonnés dans des camps de concentration que les autorités chinoises ont l’odieux d’appeler "des camps de formation professionnelle"», peut-on lire dans la missive envoyée samedi matin.

La lettre est une initiative du député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe, à laquelle se sont joints des élus libéraux, conservateurs, néo-démocrates et du Parti vert, mais également des personnalités publiques, comme l’ancien champion olympique Jean-Luc Brassard.

La déclaration commune a aussi été signée par des élus des quatre formations politiques présentes à l’Assemblée nationale.

«Certains diront qu’il ne faut pas mélanger politique et sport. À cela, nous répondons que lorsqu’on est confronté à un génocide, on ne parle plus ici de politique, mais bien de droits de la personne et de crimes contre l’humanité. Il nous est impossible d’accepter le statu quo qui prévaut pour l’instant», ont-ils souligné.

Le même plan de match

Plus tôt cette semaine, le directeur du sport au Comité olympique canadien a clairement rejeté du revers de la main les appels au boycottage ou au déplacement des Jeux, qui se font entendre depuis plusieurs mois déjà, et pas seulement à cause de la question des Ouïghoures.

«En allant à Pékin, nous avons plus de chances de faire connaître les valeurs canadiennes et de favoriser les changements. En compétitionnant aux Jeux olympiques en 2022, nos chances seront meilleures d’être dans la conversation pour favoriser d’éventuels changements. Le sport peut servir de pont pour rapprocher les gens», avait défendu Eric Myles, en entrevue au «Journal de Québec» jeudi.

Pas une première

La Chine devrait accueillir les Jeux olympiques pour la deuxième fois de son histoire l’an prochain. Déjà en 2008, plusieurs voix s’étaient élevées pour implorer les pays occidentaux de faire l’impasse sur les Jeux d’été de Pékin, sans succès.

L’occupation du Tibet était à l’époque au cœur des débats. Aujourd’hui, on cite plutôt l’emprisonnement de deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, la répression des manifestations à Hong Kong et les violations des droits de la personne au Xinjiang.

Dans cette région autonome du nord de la Chine, la minorité musulmane ouïghoure est persécutée, ont dénoncé de nombreuses organisations dans les dernières années.

«Des femmes sont stérilisées de force, des adultes et des enfants sont enlevés, des logiciels d’intelligence artificielle traquent, par l’entremise de caméras de surveillance, les Ouïghoures partout autour du globe», ajoute-t-on dans la lettre diffusée samedi, où les élus n’hésitent pas à comparer les Jeux de Pékin de 2022 à ceux de Berlin, organisé en 1936 en pleine Allemagne nazie.