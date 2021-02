«Deux»: l’amour au temps de la maladie

Magnifique drame de Filippo Meneghetti, «Deux» pose la question de savoir si l’amour peut survivre à tout.

Officieusement, elles sont amoureuses depuis des années. Toutes deux aujourd’hui à la retraite, elles ont comme projet de vendre leurs appartements pour aller vivre leur amour en toute liberté en Italie. Car si Nina, d’origine allemande, n’a aucun problème avec son orientation sexuelle, il en va tout autrement pour Madeleine. Mère de deux enfants adultes, grand-mère, elle n’a jamais avoué être en couple avec Nina.

Mais voilà. Un jour, Madeleine est victime d’un AVC qui la laisse incapable de parler et de se mouvoir. Immédiatement, Anne (Léa Drucker), sa fille, prend les choses en main. Nina se retrouve exclue, non seulement des décisions médicales, mais aussi de la vie de la femme qu’elle aime. Lorsque Anne embauche Muriel (Muriel Benazeraf), une garde-malade, afin de veiller sur Madeleine, Nina parvient à grappiller quelques moments d’intimité. Peu à peu, l’insistance de Nina, sa présence trop fréquente et quelques autres gestes rendent Muriel puis Anne soupçonneuses. Cette dernière finit par comprendre et, de colère, place Madeleine dans une maison spécialisée.

Le scénario de Filippo Meneghetti, Malysone Bovorasmy et Florence Vignon, en apparence simple, est d’une complexité impressionnante. À partir d’une prémisse anodine – ne pas oser faire sa sortie du placard à ses enfants –, «Deux» aborde des sujets rares au cinéma. La fin de vie, la maladie, la volonté d’une malade et celle, contradictoire, de sa famille sont ici traités avec une poésie qui émeut durablement.

De plus, autre rareté, cela fait du bien de voir un couple de lesbiennes septuagénaires! À voir.

Note: 4 sur 5

«Deux» (version originale française et avec sous-titres anglais) est disponible via illico, Apple TV et les autres plateformes numériques.