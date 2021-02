Deux morts dans un «incident important» impliquant des policiers

Deux personnes ont été tuées, dont une aux mains de la police, et trois autres ont été blessées samedi dans une attaque au couteau qualifiée d’«incident important» par la Police régionale de York, en Ontario.

Les policiers avaient d’abord été appelés à intervenir dans une résidence de Mount Albert, au nord de Toronto, peu avant 14 h 30, en lien avec une attaque au couteau.

Selon plusieurs médias ontariens, les premiers policiers à être arrivés sur les lieux ont aperçu le corps d’une femme déjà morte, ainsi que trois autres personnes blessées, mais encore vivantes, dont un bébé et un jeune enfant.

Une courte bagarre aurait eu lieu entre les agents et le suspect, un homme adulte, ce qui aurait conduit un des agents à se servir de son arme à feu. Le suspect a été abattu sur le coup.

«Je n'ai pas encore d'informations sur la nature de la relation ou le lien [entre les individus]. Rien n'indique que cela aurait été aléatoire, donc évidemment, c'est quelque chose que nous allons examiner», a déclaré lors d’un point de presse l’agente Laura Nicollelors, citée par différents médias.

L’Unité des enquêtes spéciales, l’équivalent ontarien du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), a lancé une enquête sur l’intervention, comme il est coutume lors de ce type d’intervention.

Les trois personnes blessées, dont le bébé et le jeune enfant, ont été transportées en centre hospitalier. Leur état de santé était toujours inconnu au moment d’écrire ces lignes en début de soirée.

L’âge exact des victimes n’était toujours pas rendu public, et très peu de détails ont été fournis par la Police régionale de York.

La mairesse de Mount Albert, Virginia Hackson, a publié un bref message sur son compte Facebook dans lequel elle offre ses condoléances aux victimes et à leurs proches.

Un périmètre de sécurité important a été créé aux alentours de la résidence où s’est déroulé l’incident.

«Nous savons que c'est une rue et un quartier très calmes, et que les gens vont être inquiets quand ils verront ce type de présence [policière]. Mais nous voulons rassurer les gens sur le fait que nous sommes ici, que nous enquêtons et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter», a-t-elle déclaré.