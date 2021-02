«Expat – Spécial Canada»: on est bien chez soi

À l’instar de ses collègues d’autres émissions de voyage, Jean-Michel Péloquin a dû se limiter à bourlinguer seulement au Canada pour la troisième saison d’«Expat», à CASA, pandémie oblige. Et s’il doit y avoir une quatrième, cinquième et sixième année au concept, il voudrait... refaire exactement la même chose. Virus ou pas.

«Des trois saisons, la nouvelle a été ma préférée à tourner, affirme Péloquin. Le résultat est super bon. Le plus gros décalage horaire qu’on pouvait avoir, c’était deux ou trois heures, et l’attente aux douanes dépassait rarement 15 minutes. Ça paraît sur le corps humain! Ç’a été un charme à faire.»

Casanier

Globe-trotteur invétéré, l’animateur, vidéaste et ex-surfeur, d’abord connu grâce à «OuiSurf», a visité une soixantaine de pays dans sa vie, dont une partie de l’Afrique et l’entièreté de l’Asie.

Rassasié de l’étranger à 39 ans, Jean-Michel Péloquin aspire davantage à une vie casanière. Tellement que, même trois ans plus tard, il a encore du mal à comprendre les motivations des expatriés québécois établis loin de chez eux, à qui il donne la parole dans «Expat»

PHOTO COURTOISIE

«L’herbe n’est pourtant pas plus verte ailleurs, lance-t-il du tac au tac. Le bonheur n’est pas nécessairement plus en Alberta qu’au Québec. Je vois les défis qu’ils rencontrent: vivre coûte souvent le double, ils sont loin de leur famille, alors qu’au Québec, tout est facilement accessible. Ça me pousse à essayer de comprendre. Moi-même, aller vivre ailleurs, je ne le ferais pas.»

Jouer dehors

Ce sont 14 nouveaux protagonistes – au lieu de 18 en temps normal – qui racontent leur réalité loin de la maison dans «Expat – Spécial Canada».

Puisque, précise Jean-Michel, les frontières des provinces maritimes leur étaient fermées au moment des tournages des six épisodes, d’octobre à décembre 2020, sa caméra et lui ont surtout arpenté l’Ouest canadien. Ce n’est que partie remise pour le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, se promet-il.

Évidemment, le dépaysement est beaucoup moins grand quand on quitte le Québec pour s’installer à Toronto que quand on déménage à Tokyo ou à Dubaï. La paperasse est moindre à remplir et la famille demeure plus près. Une fois leur anglais bien maîtrisé, nos exilés peuvent vivre comme bon leur chante, peu importe leur métier.

PHOTO COURTOISIE

«On rencontre un rappeur qui fait de la musique francophone en Saskatchewan et qui milite pour la langue française dans la province, une professionnelle de chasse sous-marine à Frontenac, un alpiniste en Alberta qui s’est donné le défi d’atteindre les sept plus hauts sommets de la planète pour sensibiliser le public à la santé mentale, un capitaine de bateau sur l’île de Vancouver, un inventeur de harnais breveté pour enseigner le ski et le "snowboard" à des jeunes enfants en Ontario...», énumère Jean-Michel, avant de préciser que ses invités sont tous de grands passionnés.

«Ces gens-là vivent avec moins qu’au Québec. Ici, on est très axés sur le matériel, l’accumulation de biens. Dans l’Ouest canadien, se loger coûte cher, et ils n’ont pas grand-chose. Alors, ils jouent dehors! Ils jouent dans la cour arrière, dans les Rocheuses ou sur la plage à Tofino...»

«Expat – Spécial Canada», le vendredi, à 19 h, à CASA. On peut voir ou revoir les épisodes déjà diffusés à TVA+ (tvaplus.ca).