«La tête haute»: Derek Aucoin continue de faire du bien

Un peu plus d’un mois après son décès, le 26 décembre dernier, Derek Aucoin inspire toujours. Benoît Rioux, l’auteur de sa biographie, «La tête haute», le constate chaque jour en mesurant la vague d’amour qui déferle sur son ami et en lisant les messages le concernant qu’il reçoit toujours fréquemment.

• À lire aussi: Derek Aucoin nous a quittés

• À lire aussi: Le Québec pleure Derek Aucoin

• À lire aussi: «Ce qu’il y avait de plus beau chez l’être humain» - Denis Coderre

Encore la semaine dernière, les admirateurs d’Aucoin ont adressé un clin d’œil à leur idole en faisant de sa biographie «La tête haute» le livre gagnant d’un sympathique championnat de clics organisé sur Twitter par l’émission «JiC», à TVA Sports.

Dans la semaine du 25 janvier, du lundi au jeudi, les téléspectateurs devaient choisir chaque jour leur ouvrage sportif préféré parmi trois proposés. Les quatre lauréats s’affrontaient le vendredi dans une ultime manche, au terme de laquelle le livre «La tête haute» s’est faufilé de justesse en tête, avec 27,8 % des votes, devant les bouquins consacrés à Ken Dryden («The Game»), Éric Gagné («Game over») et Jacques Demers («En toutes lettres»)

Évidemment, Benoît Rioux a pris l’amusante compétition et son résultat avec un grain de sel, mais y a néanmoins perçu une fois de plus l’influence positive que l’ancien lanceur des Expos de Montréal, devenu par la suite animateur et analyste sportif, a laissée dans son sillage.

«Je suis content de voir que le livre, à l’image de Derek, parvient à toucher les gens. C’est ce qui me fait le plus plaisir. Derek est un gars qui touchait tellement, mais tellement les gens. Les gens ont adoré l’homme qu’il était, pas seulement l’athlète. L’humain, l’animateur de radio, le gars qui, chaque fois qu’on le rencontrait, s’arrangeait pour qu’on se sente mieux après qu’avant de lui avoir parlé», avance Benoît Rioux.

«Derek avait parfois tendance à minimiser ses exploits sportifs. Alors que, juste le fait d’atteindre le baseball majeur, c’est incroyable. Mais c’est rare de voir un sportif avec une carrière comme celle qu’il a eue être autant honoré. La raison est simple : c’était un homme plus grand que nature, dans tous les sens du terme», enchaîne celui qui est aussi journaliste sportif à l’Agence QMI.

«Vivre, c’est donner»

Benoît Rioux a passé des centaines d’heures, à l’été et à l’automne 2019, à rire et pleurer avec son ami Derek Aucoin, alors que celui-ci, se sachant atteint d’un cancer du cerveau incurable, ressassait tous ses souvenirs pour les laisser en héritage au public, mais surtout à sa belle épouse Isabelle et à son petit garçon, Dawson.

«Derek Aucoin – La tête haute» est paru à la mi-mars 2020, au tout début de la pandémie, et Benoît Rioux définit le recueil comme «une histoire de baseball et de gratitude».

«La tête haute», c’est le récit du parcours d’un gamin de Boisbriand qui, en s’entraînant avec une roche devant chez lui, «sa» roche, rêvait de Gary Carter, d’Andre Dawson, de Tim Raines, et de porter les couleurs des Expos de Montréal. Un géant à l’immortel cœur d’enfant, devenu lanceur au baseball, qui a fait son chemin dans le circuit professionnel, qui a enseigné sa discipline aux enfants de Susan Sarandon et à ceux de Jerry Seinfeld (lequel lui a d’ailleurs écrit une lettre de remerciements, mentionnant que les enseignements de «Coach Derek» avait guidé toute sa maisonnée). Un gaillard au bagage de vie incroyable, qui a protégé Jennifer Lopez d’un assaut de Tim Commerford, le bassiste de Rage Against the Machine, lors des MTV Video Music Awards, en 2000.

L’amitié entre Benoît Rioux et Derek Aucoin a fait d’eux des frères. Et Rioux continue de faire siennes et de propager les douces philosophies de son vieil ami, qui répétait constamment que «vivre, c’est donner», que «quand on donne, on reçoit», et qui savait faire la meilleure des limonades avec les citrons que la vie lui envoyait.

«Même parti, mon ami Derek continue de faire du bien autour de lui. Honnêtement, je suis fier d’avoir fait ce livre-là, d’avoir pu faire les entrevues avec Derek, à un moment où il était en forme pour le faire. Depuis qu’il est parti, je trouve incroyable l’élan de sympathie qu’il y a à son endroit.»

Benoît Rioux rappelle d’ailleurs que Derek Aucoin fut l’une des rares personnalités disparues, avec Roger Taillibert et Rusty Staub, pour qui le Stade olympique fut illuminé pour saluer la mémoire, le 30 décembre dernier.

Suffit aussi de se rappeler le passage acclamé de Derek Aucoin à «Tout le monde en parle», le 17 mai dernier, et les réactions émotives engendrées par ses propos optimistes, pour se remémorer la grandeur du bonhomme.

Benoît Rioux laisse d’ailleurs entendre que d’autres belles initiatives en hommage à Derek Aucoin verront le jour incessamment.

On peut toujours se procurer le livre «Derek Aucoin – La tête haute», publié aux Éditions de l’Homme, en format physique ou numérique. Une version audio, narrée par la voix de Derek Aucoin lui-même, est également disponible.