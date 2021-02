Nouveau premier ministre en Nouvelle-Écosse

À 37 ans, Iain Rankin deviendra dans les prochains jours premier ministre de la Nouvelle-Écosse, ce qui en fera le plus jeune chef de gouvernement au pays.

Il a été élu samedi chef du Parti libéral provincial, à l’issue d’une course au leadership rendue nécessaire à la suite de la démission du premier ministre Stephen McNeil.

Député depuis 2013, M. Rankin a battu deux ténors du gouvernement provincial, récoltant 52 % au second tour.

L’arrivée de M. Rankin à la tête de la province a été saluée par Justin Trudeau, qui s’est exprimé par biais de communiqué de presse en début de soirée samedi.

«J'ai hâte de travailler de près avec M. Rankin afin de continuer de faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour protéger et soutenir les Néo-Écossais et tous les Canadiens pendant cette période difficile», a-t-il déclaré, en «remerciant» au passage Stephen McNeil «pour ses nombreuses années au service de la Nouvelle-Écosse et du Canada».

Lors de son discours pour accepter sa victoire, Iain Rankin a déclaré que la lutte contre la COVID-19 allait être sa priorité, a rapporté Global News.

À l’instar des autres provinces de l’Atlantique, la Nouvelle-Écosse a jusqu’ici été relativement épargnée par la pandémie, si on compare avec la situation au Québec et en Ontario.

Le vote des membres du Parti libéral s’est fait entièrement de manière virtuelle.

Iain Rankin sera le seul premier ministre au pays à avoir moins de 40 ans, un exploit que peu ont accompli avant lui.

Au niveau fédéral, seul le conservateur Joe Clark a accédé à ces fonctions avant de franchir cet âge. Il avait 39 ans lors de son élection en 1979.

Au Québec, Robert Bourassa est devenu premier ministre en 1970 à 36 ans.

Le record reste cependant détenu par le libéral Bryan Gallant, qui a été porté au pouvoir au Nouveau-Brunswick en 2014 alors qu’il n’avait que 32 ans.