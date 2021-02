Santé Canada met en garde contre les désinfectants Protegel Quebec et Hangel Canada

Santé Canada a émis vendredi une mise en garde contre des produits désinfectants vendus par les marques Protegel Quebec Inc. et Hangel Canada Inc. qui pourraient présenter des risques pour la santé.

Le ministère invite ainsi les consommateurs à stopper immédiatement l’utilisation de ces produits désinfectants pour les mains en gel et en vaporisateur, ainsi que des lingettes pour surfaces dures qui n’ont pas obtenu les autorisations de vente au Canada.

Une analyse de ces produits par Santé Canada a notamment permis d’identifier une concentration en éthanol plus faible que le seuil recommandé, des problèmes d’identification de produits, mais aussi des indications trompeuses sur leur efficacité contre la COVID-19.

«Santé Canada a demandé à plusieurs reprises à Protegel Quebec Inc. et à Hangel Canada Inc. de cesser de vendre ces produits et de procéder à leur rappel. Cependant, à ce jour, aucune des deux entreprises n’a répondu à ces demandes», a également signalé le ministère par communiqué.

Des mesures additionnelles pourraient être mises en place pour mettre fin à la vente en ligne illégale de ces produits.