Super Bowl: des ailes qui vont s’envoler demain soir

Alors que les Américains qui avalent un milliard d’ailes de poulet devant le Super Bowl risquent de devoir vivre avec une pénurie cette année, les Québécois, de leur côté, ne devraient pas se retrouver le bec à l’eau.

« S’il y a une baisse, elle sera minime. Chaque année, entre cinq et dix millions d’ailes de poulet sont vendues lors du Super Bowl. On sera dans ces chiffres-là cette année », estime Jordan Ouellet, porte-parole d’Exceldor.

Chez Exceldor, qui reçoit des commandes d’ailes de 10 à 15 fois plus grosses à cette période, on mise sur La Cage Brasserie Sportive.

« Nos ventes d’ailes à la Cage correspondent à plus de 30 % de nos ventes totales annuelles », dit-il.

Chez Olymel, qui prévoit en écouler près de 40 millions, on estime que le confinement bousculera la demande pour ses ailes Pinty's et Flamingo.

« À mon avis, au Québec et au Canada, il va y avoir un petit peu moins de consommation étant donné que les conditions ne sont pas favorables », résume Richard Davies, son vice-président principal, ventes et marketing.

Selon lui, les effets du confinement se feront sentir pendant la grand-messe.

« On aura plus de fans de football actifs devant la télé, tandis qu’avant, avec la restauration ou les plus grandes fêtes dans les résidences, il y avait des gens qui n’étaient pas nécessairement fans qui s’ajoutaient », conclut-il.