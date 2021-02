Super Bowl LV: «Plus triste que le Noël en confinement»

Pandémie ou pas, des mordus de football ont décidé de déployer l’artillerie lourde pour célébrer le Super Bowl cette année. Pour une mère de famille de la région de Québec, l’impossibilité de se rassembler pour regarder le match ultime est même « plus triste que le Noël en confinement ».

Ardente partisane de l’équipe de football du Rouge et Or, fan du football de la NFL et de Tom Brady, Geneviève Carrier n’a pas l’intention de lever le pied quant aux célébrations, dimanche soir.

La mère de famille n’a pas lésiné sur les préparatifs et rien n’a été laissé au hasard.

Maison décorée avec ses « nombreux t-shirts » de football, menu soigneusement préparé d’avance, rencontre virtuelle avec d’autres partisans du Rouge et Or sont au programme.

Des rencontres virtuelles sont aussi prévues à certains moments de la soirée avec les membres de sa famille.

« Ma sœur prépare chaque année un jeu-questionnaire pour le Super Bowl. Elle l’a fait encore cette année et nous a envoyé les questions d’avance », raconte Mme Carrier, pour qui l’événement prend d’habitude des allures de grande fête familiale avec une douzaine de convives.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Au bout du fil, on ressent facilement l’enthousiasme de Geneviève Carrier à l’approche du match décisif auquel prendra part un ancien du Rouge et Or. Toutefois, elle a un petit pincement au cœur, sachant qu’elle devra se limiter à sa bulle familiale dans sa maison de l’île d’Orléans.

« Pour moi, qu’il n’y ait pas de rassemblement avec amis et famille au Super Bowl cette année, c’était plus triste que le Noël en confinement. »

Un mode de vie

Chez la famille Therrien-Faucher, le sport est devenu un mode de vie autant pour les parents que pour leurs enfants.

Le plus vieux, Marc-André, joue au football, tandis que l’autre, Charles-Antoine, préfère le hockey. Les deux univers se côtoient au quotidien à la maison.

« Le football, c’est une culture de rassemblement, de respect et de rigueur. Le tailgate, c’est très familial aussi », lance le paternel Martin Faucher, un fan de la NFL, mais aussi du football scolaire québécois.

Sans le traditionnel party pour ce 55e Super Bowl, ils regarderont quand même l’affrontement ultime ensemble dans une ambiance la plus festive possible.

L’absence de rassemblement ne semble pas gâcher leur plaisir. « On ne ratera rien », disent-ils.

De grands partisans

Natifs de la Beauce, les Faucher restent de fiers partisans d’Antony Auclair et des Buccaneers. Sauf peut-être Charles-Antoine, 14 ans, qui croit plutôt aux chances des Chiefs. Parier contre le maître Tom Brady est toujours risqué.

La famille devrait notamment porter un chandail spécial en soutien au talent local.

Les profits de la vente du t-shirt portant le nom et le numéro 82 du Québécois, natif de Notre-Dame-des-Pins, seront versés à la Fondation des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges, l’ancienne équipe du footballeur.

Une année spéciale

Ailleurs, les passionnés ne rateront pas ce rendez-vous annuel, malgré le confinement.

« On va vivre ça chacun à notre manière. Tom Brady, c’est comme le Canadien. Il y en a beaucoup qui ne l’aiment pas. Je serai avec ma conjointe et ma fille. Et à distance avec mes parents. On va s’en souvenir de ce match », avoue Allan Gilbert, propriétaire d’un magasin de cartes sportives et organisateur d’événements.