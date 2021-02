Un blessé grave, deux disparus après une explosion à Bordeaux

Une personne âgée a été gravement blessée et un couple est porté disparu à la suite d'une forte explosion, dont les causes sont encore indéterminées, dans un petit immeuble du centre de Bordeaux, a annoncé samedi la préfecture.

L'explosion a pris «au niveau d'un garage» dans le quartier des Chartrons, qui a provoqué la destruction de ce garage et de deux bâtiments attenants qui sont «effondrés», ont indiqué les pompiers et la préfecture à l'AFP.

Le souffle a également «impacté deux immeubles mitoyens partiellement effondrés», selon les mêmes sources.

D'après la préfecture, la personne blessée est âgée de 89 ans et se trouve dans un «état grave». Le couple disparu est le garagiste et sa compagne.

Les premières constatations suggèrent une explosion due au gaz, qui a été coupé dans le secteur.

«Les pompiers ont sorti des bouteilles de gaz, mais nous ne savons pas pour le moment s'il s'agit du réseau ou de bonbonnes», a indiqué à l'AFP Éric Destarac, directeur de la communication de Regaz qui assure la distribution de gaz.

L'explosion a brisé plusieurs vitrines de commerces, selon des images sur les réseaux sociaux. Un important dispositif, d'une cinquantaine de pompiers assistés d'une équipe de recherches cynotechnique et d'une unité de déblaiement et de consolidation, a été déployé.

«Nos craintes à cette heure, c'est d'avoir un nombre de victimes plus important et que les bâtiments mitoyens et suivants soient fragilisées et ne viennent à tomber», a expliqué un porte-parole des pompiers.