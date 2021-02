Banque de tuteurs: un projet essentiel pour aider les jeunes en difficulté

Depuis quelques jours, plusieurs personnalités critiquent l’annonce, faite par le ministre de l’Éducation, de la création d’une banque de tuteurs pour soutenir les élèves en difficulté. Cette initiative est née de discussions au sein d’un comité réunissant des acteurs du milieu de l’éducation, qui représentent autant le terrain que différentes expertises.

L’idée est bien documentée sur le plan scientifique et le comité y réfléchit depuis plusieurs mois. Théoriquement, c’est simple, mais le défi était de déterminer tant le moment que la manière d’implanter cette ressource pour qu’elle s’adapte aux réalités et aux besoins des différents milieux scolaires.

Les défis

Plusieurs centres de services scolaires (CSS) sont prêts à la concrétiser. Certains ont déjà identifié les ressources internes. D’autres ont des contacts avec un réseau établi avant la pandémie via les organismes d’aide aux devoirs, les bibliothèques, les villes, les partenaires pour la réussite éducative, les cégeps et les universités.

Par contre, des CSS ont développé d’intéressants programmes sans que ceux-ci puissent contribuer au projet de tuteurs. Il est possible qu’une école dispose de ressources à la suite d’une action locale, ou que la proximité d’un regroupement offre des services semblables, sans que cela soit répandu sur l’ensemble du CSS.

Il y en a qui, éloignés des grands centres ou caractérisés par un vaste territoire, ne disposent pas encore des moyens pour s’engager dans cette initiative, alors que les besoins ne sont pas les mêmes partout.

Est-ce que les besoins sont identiques sur la Côte-Nord et en Estrie? Est-ce que cette initiative peut s’appuyer sur de nouveaux partenariats locaux? Grâce à la visioconférence, peut-on associer un tuteur et un élève habitant à 500 km de distance?

C’est ainsi que l’idée de créer une banque de citoyens qui voudraient aider des jeunes en difficulté s’est imposée. En effet, si les ressources locales ne sont pas encore identifiées ou qu’elles sont inexistantes, comment recruter des bénévoles alors qu’on ne publicise pas l’initiative dans tout le Québec?

Par ailleurs, comment utiliser ces nouvelles ressources? Quelles sont les balises à mettre en place pour les CSS qui recourraient à cette banque? Comment mettre en relation l’élève en difficulté et le bénévole désireux de contribuer?

Un processus qui prend du temps

C’est un processus qui doit s’appuyer sur l’expérience et le dialogue, donc cela prend du temps pour que cette initiative puisse contribuer au soutien des adolescents.

Il y a un autre point qui justifie cette période de réflexion: est-ce qu’on veut des «tuteurs» centrés sur les apprentissages formels, ou des «mentors» soucieux de créer un lien sécurisant l’élève? Veut-on soutenir les apprentissages, ou réduire le risque de décrochage scolaire?

Combien de jeunes peut-on aider concrètement? Sans carte des ressources, il est difficile de déterminer le bon moment pour concrétiser une telle initiative, sans risquer de faire s’effondrer tout le projet.

On ne peut pas l’organiser avec les mêmes caractéristiques, et encore moins figer dans le temps la manière dont elle s’articulera. Il faut donc accepter que cela prenne du temps.

C’est un processus qui s’étalera sur plusieurs mois et qui sera touché par les mesures sanitaires.

Après avoir dégagé un consensus au sein du comité «multiacteurs», l’annonce du ministre Roberge était donc essentielle pour créer une banque de bénévoles et amorcer des partenariats.

Maintenant, c’est aux différents milieux de se l’approprier et de l’articuler autant en fonction des besoins singuliers que des ressources locales et provinciales disponibles.

Joël Monzée, docteur en neurosciences

Directeur de l’Institut du développement de l’enfant et de la famille

Membre du Comité EHDAA et membre du Comité Évaluation et Réussite