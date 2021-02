Chasseur de surnoms et de traditions en Nouvelle-Acadie

Qu’ont en commun Brin de scie, Crassus, Câpine, Gougoune, Kellog, Patate, Crotte de poule, Ah-eu, Casse-cul, Peton et Oeil noir?

Ils sont des surnoms. Des surnoms de Québécois de descendance acadienne installés dans la région de Lanaudière.

Et ils font partie de la collection de ces qualificatifs à la fois insolites et cocasses, mais inscrits dans la réalité, montée au fil des ans par Philippe Jetté, un intervenant en traditions vivantes.

«Je voulais démontrer l'héritage culturel acadien sur le territoire de la Nouvelle-Acadie dans Lanaudière, a affirmé M. Jetté, en entrevue. Les Acadiens se désignent entre eux par ce genre d'humour imagé.»

Les surnoms que Philippe Jetté a amassés datent de la fin des années 1700, d’autres sont en usage aujourd’hui.

Le chercheur de 35 ans, originaire de Saint-Jacques, a récemment déposé au Centre régional d’archives de Lanaudière 1464 surnoms du territoire de la Nouvelle-Acadie, qui comprend les municipalités de Sainte-Marie-Salomé, Saint-Jacques, Saint-Alexis et Saint-Liguori.

Philippe Jetté a commencé le tout en 2009 en consultant une cinquantaine de citoyens de la Nouvelle-Acadie. Il a pu s’y mettre à temps plein après avoir obtenu du financement de la MRC de Montcalm et de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie.

«La capitale des surnoms est sans aucun doute Sainte-Marie-Salomé», a-t-il affirmé. Un homme de cette municipalité, qui tenait un journal des morts de génération en génération, lui a permis d’en recueillir une soixantaine dès le départ.

Ce dernier, aujourd’hui décédé, marquait entre parenthèses la date de la mort et le surnom de la personne.

Mais son plus grand informateur est Denis Mireault, surnommé Block parce qu’il avait reçu un cruchon d’eau de javel sur la tête il y a 55 ans. Les enfants utilisaient une cruche d’eau javel remplie de sable pour en faire un ballon de football.

«Une bosse était visible sur ma tête et mes amis ont commencé à m’appeler ‘’gros block’’, se souvient Denis «Block» Mireault, aujourd’hui âgé de 59 ans et vivant toujours à Sainte-Marie-Salomé. Il n’y a pas grand monde qui connait mon vrai prénom dans le village.»

Cet homme de descendance acadienne a ajouté qu’il n’a pas dévoilé tous les prénoms à Philippe Jetté durant l’enquête de ce dernier, car il y en a qui ne se disent tout simplement pas!

Mais, au total, la liste de M. Jetté compte quand même 664 surnoms provenant de Sainte-Marie-Salomé.

Surnoms de toutes sortes

«Il y a plus de 800 surnoms toujours en usage en Nouvelle-Acadie et il y en a de toutes sortes», a souligné Philippe Jetté, qui a également consulté des ouvrages et documents manuscrits pour apporter une dimension historique à sa recherche.

Parmi les surnoms recueillis, il y a aussi les surnoms par filiation tels J. Louis Thibodeau à Yo, Cardinal à Domitilde F. Noyé, Magloire Lord à Boulo et même de très longs comme La grange de Marcel Melançon à Alexis brûle par le tonnerre.

«Les surnoms par filiation servent à reconnaître la parenté de la personne», a expliqué Philippe Jetté. Il a mentionné qu’il y avait par exemple cinq Joseph Lord à Sainte-Marie-Salomé. Pour les différencier, il y avait Joseph à Boulo, Joseph à Poucet, etc.

Pour M. Jetté, dont le père s’appelle Normand et le grand-père Hector, on dira Philippe à Normand à Hector.

Beaucoup de personnes se faisaient aussi surnommer avec des Pit et des Ti, comme Pit Beaulieu ou Ti-Bé. Ou encore P’tit Camille ou P’tit barbier.

La passion de Philippe Jetté ne s’arrête pas là; accordéoniste aguerri, il a également déposé au centre d’archives de Lanaudière 250 pièces instrumentales à l’accordéon diatonique et 1460 éléments de la tradition orale (chansons, contes, légendes) de la Nouvelle-Acadie.