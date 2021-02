COVID-19: près de 1500 nouveaux cas en Ontario

L'Ontario a vu son nombre de nouvelles infections rebondir à 1489 dimanche, mais son nombre de décès s'est établi à 22, soit deux fois moins que la veille.

Les hospitalisations ont aussi diminué dans cette province (926, -95), mais le nombre de patients aux soins intensifs est reparti à la hausse (335, +10).

À l'image du Québec mardi dernier, le premier ministre ontarien Doug Ford devrait faire le point lundi sur les mesures en place dans sa province. L'Ontario se trouve présentement sous le coup d'un ordre de demeurer chez soi qui interdit aux citoyens de quitter leur demeure, sauf pour ses raisons essentielles comme le travail ou l'épicerie.

En attendant, les autorités ontariennes ont mis en garde, dimanche, contre la tentation de se rassembler pour écouter le Super Bowl, par crainte d'assister à une flambée des cas de COVID-19.

Au Québec, plus de 10 000 personnes ont désormais perdu la vie tout en étant porteurs du nouveau coronavirus.

Le cap symbolique a été franchi à la veille de l'assouplissement des mesures sanitaires avec l'ajout de 1081 cas et de 32 décès.

Il aurait donc fallu moins d'un an - le premier cas de COVID-19 a été confirmé au Québec le 28 février 2020 - au Québec pour dépasser le cap des 10 000 décès attribués à la COVID-19. Avec 10 031 morts, la province recense presque la moitié des décès déplorés au Canada, qui par ailleurs a dépassé les 800 000 infections depuis le début de la pandémie, samedi.

En comparaison, un peu plus de 21 000 Québécois meurent chaque année des suites d'un cancer, tandis que plus de 11 000 patients succombent en raison d'une maladie du cœur, montrent les données de l'Institut national de santé publique du Québec. Les accidents de la route, eux, avaient fait 333 morts en 2019.

Selon les données de l'INSPQ, 91,2 % des patients décédés alors qu'ils avaient la COVID-19 présentaient deux facteurs de comorbidité ou plus. À peine 2,8 % des victimes n'avaient aucun problème de santé.

Plus de la moitié des personnes décédées ont perdu la vie en CHSLD (52,3 %), tandis que 20,9 % étaient hébergés dans des résidences privées pour ainés. Près de la moitié des victimes (43,6 %) étaient hébergées à Montréal.

Malgré l'établissement de cette triste marque, le bilan provincial quotidien était somme toute positif, dimanche, avec un nombre de nouveaux cas en diminution par rapport à la veille. Les hospitalisations (963, -19), incluant aux soins intensifs (158, -1) ont aussi poursuivi la tendance à la baisse.

«Les données des 2 dernières semaines sont encourageantes. Les hospitalisations et les cas sont en baisse et la vaccination se poursuit, mais les décès encore trop nombreux. Il faut continuer de suivre les mesures pour diminuer les contacts», a commenté le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur son compte Twitter en réitérant son appel aux Québécois à se faire dépister au moindre doute.

Déconfinement

Ce bilan encourageant est de bon augure en vue de la réouverture des commerces de détail jugés non essentiels au Québec dès lundi, ainsi que du passage de six régions de l'est et du nord de la province en zone orange où, notamment, les restaurants et gyms pourront ouvrir leurs portes.

La situation au Canada:

Ontario: 278 207 cas (6505 décès)

Québec: 270 058 cas (10 031 décès)

Alberta: 126 416 cas (1705 décès)

Colombie-Britannique: 69 716 cas (1246 décès)

Manitoba: 30 158 cas (842 décès)

Saskatchewan: 25 209 cas (336 décès)

Nouvelle-Écosse: 1585 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1344 cas (20 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 415 cas (4 décès)

Nunavut: 299 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 113 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 32 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 803 634 cas (20 756 décès)