Des amateurs d’oiseaux qui dérangent

La pandémie pousse plusieurs Québécois à s’intéresser à l’ornithologie, mais certains amateurs d’observation des oiseaux dérangent des oiseaux rares ou en voie de disparition.

En tentant d’obtenir les meilleurs clichés, les ornithologues amateurs ne respectent pas la tranquillité des bêtes qu’ils tentent d’observer.

De tels comportements ont été observés au parc de la frayère, à Boucherville en Montérégie.

«Ça se promenait, ça passait devant le monde. À la limite, ils ne faisaient pas du tout attention à garder une tranquillité», raconte Claude Gervais, un ornithologue amateur.

Les observateurs d’oiseaux plus aguerris déplorent cette façon d’agir.

«On a un code de conduite pour les ornithologues. On demande spécifiquement de respecter les oiseaux. Quand on a vu des histoires de gens qui donnaient des coups de bâton sur un arbre pour que le hibou ouvre les yeux, on a décidé de ne plus afficher des mentions de hiboux, de strigidés, de chouettes. Il restait quelques espèces comme ça qu'on n'avait pas masquées sur la page des oiseaux rares et là, on l'a fait dans les dernières semaines», explique Jean-Sébastien Guenette, président du regroupement QuébecOiseaux.

Les professionnels rappellent que le meilleur moyen d'obtenir le plus beau des clichés, c'est de respecter la nature.

Entrent aussi en jeux l'expérience, un peu de chance et surtout, beaucoup de patience.