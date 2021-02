La pandémie va-t-elle changer nos valeurs ?

Nous traversons actuellement une période historique de pandémie mondiale. Elle nous affecte toutes et tous, quels que soient notre âge, notre culture et notre situation financière. Elle est source d’angoisse quant à notre avenir personnel et collectif.

Quelles séquelles le monde gardera-t-il une fois sorti du tunnel ? Comment la COVID modifie-t-elle déjà ou métamorphosera-t-elle les valeurs décrites plus bas ? Retournerons-nous, tout naturellement, dans nos vieilles habitudes et nos façons de penser ? Voici quelques pistes de réflexion que j’aimerais partager avec vous.

INDIVIDUALISME

L’individualisme, ou cette tendance à prioriser la satisfaction de ses désirs et de ses besoins personnels, à revendiquer ses droits indépendamment des autres, est devenu plus présent et impératif que jamais. La conscience sociale, ou le fait de réaliser que le monde existe en dehors de notre petite personne, est mise à l’épreuve avec la COVID. Celle-ci exacerbe-t-elle cette pulsion individualiste ou nous aide-t-elle plutôt à la contrôler ?

MATÉRIALISME ET CONSOMMATION

Lorsque les valeurs matérialistes supplantent les valeurs relationnelles, les individus en arrivent à se définir, non plus en fonction de ce qu'ils sont, mais en fonction de ce qu'ils ont. Nous évoluons dans un monde où tout est rapidement dépassé qu'il s'agisse de l'ordinateur, du téléviseur, du cellulaire, de la tablette numérique, etc., que l’on s’empresse de changer ou qu’on nous impose, dès qu’un nouveau modèle apparaît. « Je consomme, donc j’existe ! »

La sécurité affective se confond alors sournoisement avec la sécurité matérielle. Saurons-nous modifier nos pulsions, nos dépendances en matière de consommation ? La COVID va-t-elle nous amener à consommer moins, à consommer mieux?

OBSESSION CORPORELLE

Avec le confinement à la maison, on a tendance à manger et à boire davantage. Beaucoup font moins d’exercice et, conséquemment, prennent du poids. Il s'ensuit une série d’initiatives telles que les régimes alimentaires, la chirurgie esthétique et, même, le retour du corset chez la femme. D’autres se tournent vers les centres de conditionnement physique ou la chirurgie plastique.

Et que dire de l’impact possible d’une telle obsession sur la hausse des cas d'anorexie mentale ? Avec la COVID allons-nous réaliser l’importance de s’accepter tel que l’on est et prendre davantage soin de ce corps, qui est le nôtre, avec de meilleures habitudes de vie ?

CULTE DE LA PERFORMANCE

Il existe diverses formes de performance. Outre la performance sexuelle, il y a la performance individuelle qui, pour diverses raisons, consiste à se lancer un défi afin de se valoriser ou donner un sens à sa vie. Elle s’observe dans tous les domaines que ce soit scolaire, sportif, professionnel, ou autres.

Mais, malheureusement, elle affecte également nombre de couples lorsqu’un des conjoints donne priorité à son travail, au détriment de sa vie amoureuse et familiale, dans l’objectif de consolider un emploi, de s’assurer d’une promotion ou de répondre aux pressions d’un employeur obsédé, lui-même, par la hausse de productivité de son entreprise.

La COVID nous amènera-t-elle à faire preuve d’un peu plus de compassion à l’égard de soi et d’autrui, à relativiser l’importance que l’on accorde à cette quête de performance ?

RELATIONS INTERPERSONNELLES

Grâce à la technologie, il est dorénavant possible d’être en constante communication avec les autres, quels que soient l’endroit et le moment de la journée (ou de la nuit). Et nous avons toutes et tous déjà été témoins, bien avant la pandémie, de la triste scène où chaque membre d’une famille, assis autour de la table au moment du souper, pitonne sur son téléphone. Ou de la rencontre d’un couple en tête à tête, au resto, qui ne se parle pratiquement pas, préoccupé qu’il soit à consulter ou à utiliser son cellulaire.

Le confinement actuel affecte les gens qui vivent seuls, déprime les adolescents, attriste les travailleurs privés de la présence de leurs collègues, ou, à cause de la proximité familiale, engendre de l’impatience entre conjoints ou envers les enfants.

Avec les réseaux sociaux toutefois, il est possible de combler le vide du confinement en nous permettant de garder contact avec le monde. Mais, que restera-t-il de ces nouveaux modes de vie, dont le télétravail et les activités culturelles à distance, lorsque la COVID se sera dissipée ?

À nous de trouver une réponse à toutes ces questions.

Robert Darlington

Professeur de psychologie retraité