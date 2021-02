Agressions sexuelles et violence conjugale: un comité pour la création d'un tribunal spécialisé

Les victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale hésitent souvent à porter plainte contre leur agresseur. Ces femmes et ces hommes craignent le long et souvent éprouvant processus du système de justice. Le ministre Simon Jolin-Barrette veut changer les choses.

Il se plie donc au rapport d’un comité d’experts qui a formulé 190 recommandations afin de mieux répondre aux besoins des victimes.

Le ministre de la Justice met sur pied un groupe qui travaillera à la création d’un tribunal spécial destiné à répondre aux plaintes des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale.

Ce groupe sera formé de membres de la Cour du Québec, du Directeur des poursuites criminelles et pénales, du ministère de la Sécurité publique, de la Commission des services juridiques et du ministère de la Justice.

Mieux adapté aux victimes

«Nous voulons faire en sorte de voir comment on pourra mettre en place ce tribunal spécialisé. [...] Nous souhaitons que le système de justice soit mieux adapté en fonction des victimes», précise le ministre Simon Jolin-Barrette. «Quand la victime sera prête à dénoncer on sera pour l’accompagner.»

Une chambre particulière à la Cour du Québec sera idéalement créée afin d’entendre les dossiers spécifiques d’agressions sexuelles. Des procureurs spécialisés aux poursuites criminelles et pénales piloteront ces dossiers, fait savoir le ministre Jolin-Barrette.

Le rapport auquel se référera le groupe de travail formé par le ministre Jolin-Barrette est le fruit d’une démarche transpartisane initiée par les quatre partis politiques à l’Assemblée nationale dans la foulée du mouvement #Moiaussi.