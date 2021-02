Ça prend du leadership pour le tramway

François Legault dénonçait récemment le décalage entre le projet actuel de transport collectif de Québec et celui initialement proposé. Il a raison de poser des questions. Entre un projet combinant tramway, trambus, voies dédiées et remontées mécaniques, et sa nouvelle version où certaines composantes ont baissé de niveau, on ne peut pas ne pas voir de différence.

Le projet a changé, donc, mais pas son budget. Est-ce que la nouvelle proposition tient encore la route? Le projet de réseau de transport collectif structurant reste-t-il un bon projet? Oui, assurément.

L’avancement du projet a conduit à préciser les coûts – c’est normal – et pour se limiter au budget fixé très tôt dans le processus, on a dû trancher dans certaines ambitions. Mais l’essentiel du projet initial est préservé. On a bien une colonne vertébrale solide, structurante pour la région et qui soutiendra une forte croissance de l’achalandage. On a une bonne couverture territoriale, de Cap-Rouge à Charlesbourg.

La question des banlieues

Évidemment, l’abandon de certaines composantes et l’accent mis sur le tramway pourrait laisser croire qu’on ne s’occupe plus de la banlieue. Mais c’est tout le contraire. Et là-dessus, on peut reprocher à la Ville d’avoir tardé à préciser sa vision. Le maire doit continuer d’expliquer comment l’ensemble du réseau desservira l’ensemble du territoire.

Le projet qui est sur la table permet encore cela. En fait, il ressemble furieusement à la première phase d’un réseau ambitieux!

Il est temps pour Québec d’avoir le réseau que mérite une grande ville. Rappelons que 10 milliards ont été mis sur la table, en grande pompe, pour l’Est de Montréal. Québec a droit à sa part d’investissements.

Je ne crois pas que François Legault veuille faire dérailler le tramway. Je crois qu’il est sincère quand il en fait un élément central de son Plan pour une économie verte. Mais il est temps de faire preuve de leadership pour sortir le projet du bourbier où il pourrait s’enliser.

Legault doit agir

Il faut s’extirper de la politique du coup pour coup et s’élever au-dessus de la mêlée pour trouver des solutions. Le tramway et le réseau structurant est un trop beau projet, il sert trop bien les intérêts de Québec et du Québec pour le laisser noyer dans la politique partisane et les guerres d’ego.

Le premier ministre a devant lui plusieurs avenues. Il peut décider d’investir davantage pour compléter dès maintenant le projet. Vivre en Ville a fait plusieurs propositions de bonifications en ce sens. Il peut annoncer tout de suite qu’il y aura des phases 2 et 3, très rapidement. Il peut aussi embrasser la vision de Québec pour la banlieue et la considérer comme partie intégrante du projet; parce que c’est tout simplement le cas.

Il y a deux personnes qui porteront la responsabilité de l’avenir du transport à Québec: Régis Labeaume et François Legault. J’en appelle au leadership de l’un et de l’autre. Ils doivent travailler ensemble pour que la capitale du Québec obtienne le projet dont elle a besoin. Ce sera un legs exceptionnel.

Christian Savard

Directeur général de Vivre en Ville