École à la maison : des parents perdent contre le gouvernement

Les parents qui refusaient d’envoyer leurs enfants à l’école sans justification médicale et malgré un état de santé qui le leur permettait ont perdu une bataille contre le gouvernement devant la Cour supérieure lundi.

Le groupe de parents réclamait le droit de leurs enfants de poursuivre leur cheminement scolaire à la maison durant la pandémie. Représenté par l’avocat Julius Grey, le regroupement appuyait sa demande, notamment, sur la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne.

Mais selon le décret instituant le retour à l’école adopté le 19 août par le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, seuls les enfants qui seraient particulièrement vulnérables à la COVID-19 auraient droit de rester à la maison, moyennant une justification médicale.

Les arguments des défenderesses n’ont pas convaincu la juge Chantal Chatelain, qui a expliqué sa décision en long et en large dans un document de 50 pages.

Celle-ci estime qu’en «offrant l’enseignement à distance uniquement aux élèves dont un médecin a recommandé qu’ils ne fréquentent pas un établissement scolaire, le gouvernement assure le respect de la mission de l’école, à savoir d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves dans le respect du principe de l’égalité des chances, tout en protégeant raisonnablement la santé des personnes plus vulnérables».

La juge Chatelain ajoute que «la mesure contestée ne viole pas les droits constitutionnels des demanderesses».

Le jugement a été accueilli avec déception par le regroupement de parents défendeurs. Dans une publication Facebook publiée lundi après-midi sur la page «Action judiciaire / Legal Challenge to Quebec’s Back-to-School plan», ceux-ci estiment notamment que la juge «évite effectivement les questions fondamentales relatives aux droits garantis par la Charte au centre de l'affaire», à savoir: «dans le contexte de la pandémie, qui – les parents ou le gouvernement – devrait prendre les décisions concernant l’intérêt des enfants?»

Le groupe de demanderesses, composé juridiquement de six mères appuyées symboliquement par de nombreux autres parents, a déclaré avoir «besoin de temps pour digérer la décision complète et discuter des prochaines étapes, le cas échéant, avec nos avocats».

Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, les parents auront besoin d’une preuve médicale pour refuser d’envoyer leurs enfants à l’école.