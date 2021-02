La crise d’Oka à la Berlinale

Le film québécois Beans, qui s’inspire des événements de la crise d’Oka, a été sélectionné au prestigieux Festival de Berlin. Le long métrage de la cinéaste mohawk Tracey Deer sera projeté dans la section compétitive Generation Kplus, un volet réservé aux œuvres portant un regard sur la jeunesse.

C’est dans cette même section que les films La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, et Les rois mongols, de Luc Picard, ont été projetés au cours des dernières années.

Jointe lundi, Tracey Deer s’est dite honorée de voir son premier long métrage de fiction atterrir à la Berlinale après avoir été présenté l’automne passé dans un autre grand festival international, celui de Toronto.

«C’est très excitant», a confié la cinéaste de 42 ans, qui a signé il y a quelques années le documentaire Mohawk Girls et la série télé du même titre.

«Beans est un projet que je porte en moi depuis très longtemps. Être invitée à présenter le film dans deux des plus grands festivals au monde est comme un rêve qui se réalise. Je suis folle de joie.»

Seule déception: avec la pandémie, Tracey Deer devra vraisemblablement vivre cette première expérience de la Berlinale à distance. La 71e édition du réputé festival se déroulera d’ailleurs entièrement en ligne, du 1er au 5 mars.

La crise vue de l’intérieur

Tourné en anglais, Beans relate le soulèvement de Kanesatake, à l’été 1990, du point de vue d’une jeune Autochtone de 12 ans. Tracey Deer, qui a grandi dans la communauté mohawk de Kahnawake, au nord-ouest de Montréal, était elle-même âgée de 12 ans quand la crise d’Oka a éclaté. Elle a mis sept ans à écrire le scénario de ce film, qu’elle décrit comme étant «semi-autobiographique».

«Le personnage de Beans [la jeune fille] et sa famille sont fictifs, mais le passage de l’enfance à l’adolescence que vit Beans dans le film est inspiré de ma propre expérience», a précisé la cinéaste.

«Mon souhait, c’est que mon film aide à humaniser cet événement. À l’époque, c’était très difficile pour moi, à seulement 12 ans, de découvrir toute la haine qu’il y avait à notre égard. J’ai voulu montrer le contraste entre ce que les gens lisaient et entendaient à notre sujet et qui nous étions vraiment. J’ai voulu permettre au public de vivre cette crise de la façon dont nous l’avons vécue, afin de construire des ponts et inspirer la compassion.»

Beans devrait sortir en salles au début de l’été.