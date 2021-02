La militante et poétesse Amanda Gorman éblouit une nouvelle fois les États-Unis

Après avoir récité un poème enflammé à l’inauguration de Joe Biden aux États-Unis, la poétesse Amanda Gorman a fait une seconde apparition à la 55e édition du Super Bowl, dimanche, lançant cette fois un message en l’honneur des héros de la pandémie.

À 22 ans, Gorman est la première poète de toute l’histoire de la Ligue nationale de football (NFL) à se produire à l’évènement sportif le plus regardé en Amérique.

Dans son poème original, Chorus of the Captains, elle adresse ses louanges à trois travailleurs de première ligne qui luttent contre la pandémie.

Suzie Dorner, une infirmière à l’unité des soins intensifs de Tampa Bay;

Trimaine Davis, un enseignant qui s’est démené pour offrir des cours à des étudiants de communautés moins fortunées;

James Martin un vétéran de la Marine qui a dirigé l’organisme Wounded Warrior Project afin de contrer l’isolement.

«Pendant que nous les honorons, ce sont eux, chaque jour, qui nous honorent», a-t-elle brillamment articulé sous le feutre d’une musique dramatique.

Marquer l’histoire... deux fois!

En plus d’être la première personne à livrer un poème au Superbowl, Amanda Gorman est aussi la plus jeune poète à s’être produite dans l’histoire des États-Unis à la cérémonie d’investiture du président le 20 janvier 2021.

Sélectionnée sous la recommandation de la première dame Jill Biden, la diplômée d’Havard a livré avec force et courage son poème The Hill We Climb, un message d’unité à la nation américaine.

«Nous allons amener ce monde blessé vers un monde merveilleux... Il y aura toujours de la lumière, seulement si l’on est assez courageux pour la voir. Si seulement nous sommes assez braves pour l’être», avait-elle récité, devant le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris.

À la suite de ce discours, elle a fait sensation et tous les regards étaient rivés sur elle.

Sur Twitter, elle affirme qu’elle a reçu son invitation pour le Super Bowl avant d’être chaudement accueillie à l’inauguration de Biden.

