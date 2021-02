Réouverture des commerces: «On espère que ce coup-là, c’est le bon»

Très heureux de retrouver leur clientèle, les commerçants espèrent maintenant ne plus jamais revivre de fermeture. À la grandeur du Québec, les commerces de détail dits «non essentiels» peuvent rouvrir leurs portes à compter d’aujourd’hui, y compris dans les zones rouges, après avoir été contraints à la livraison et à la cueillette seulement depuis Noël.

«C’est très positif, on est très contents. [...] On espère que ce coup-là, c’est le bon», lance Marc Poliquin, PDG des Chaussures Fillion, qui exploite une dizaine de magasins, principalement à Québec et dans l’est de la province.

Chaque fermeture fait mal au portefeuille, mais elle est peut-être encore plus difficile pour les employés qui se retrouvent en arrêt de travail, souligne M. Poliquin.

«On est craintifs que ces gens-là, si on continue à faire ça [des mises à pied temporaires], vont se réorienter vers autre chose. On espère que c’est la dernière fois, en effet», dit-il.

Une grosse perte

À Québec, les propriétaires du magasin d’articles de sport Le coureur nordique racontent qu’un gérant très apprécié qui était un «pilier» de l’entreprise a décidé de quitter son emploi à cause de l’incertitude du deuxième confinement.

«C’est une grosse perte pour nous autres. [...] Nos employés, c’est ce qui fait que l’on a des clients et qu’on a la réputation qu’on a. Quand on en perd, ça fait toujours mal», dit Jolyane Bérubé, copropriétaire de la boutique.

Si elle comprend pourquoi le dernier confinement était nécessaire, «on espère qu’il n’y aura pas une troisième vague, autant pour notre commerce que pour la société en général», résume-t-elle.

Moins stressant

Au moins, cette seconde réouverture s’avère moins stressante que la première à la fin du printemps, puisque les consignes sanitaires sont mieux assimilées, autant par les clients que par les travailleurs. «Pour nous, de rouvrir, lundi [aujourd’hui] ça n’a pas été si compliqué que ça. C’est juste de refaire ce qu’on faisait avant. Les gars sont déjà prêts», affirme Frédérick Goulet, copropriétaire du magasin d’instruments Denis Musique.

Rappelons que les centres de soins personnels et esthétiques, les musées et les bibliothèques peuvent également reprendre leurs activités.

Cependant, les salles à manger et les gyms, entre autres, demeurent fermés dans les régions où le palier d’alerte est maximal.