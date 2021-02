Royaume-Uni: sentence pour le plus jeune terroriste condamné

La justice britannique a pris lundi des mesures éducatives à l'encontre du plus jeune prévenu reconnu coupable d'infractions terroristes au Royaume-Uni, un adolescent de 16 ans qui avait constitué dans sa chambre une cellule néonazie.

Le jeune homme avait, entre ses 13 et 14 ans, mis la main sur un manuel de confection d'explosifs et amassé une quantité de propagande d'extrême droite sur des forums sur internet. Il avait plaidé coupable de «dissémination de documents terroristes» et de «possession de matériau terroriste».

Entre octobre 2018 et juillet 2019, l'adolescent alors âgé de 13 à 14 ans, et qui habitait chez sa grand-mère en Cornouailles (sud-ouest) avait accumulé quantité de documentation, incluant instructions pour confectionner une bombe, fabriquer des cocktails Molotov, fabriquer un fusil d'assaut AK47 et combattre au couteau.

Sur Internet, il se répandait en propos racistes, antisémites et homophobes.

À l'été 2019, il avait pris la tête d'un groupe néonazi idolâtrant l'extrémiste de droite Anders Behring Breivik, auteur d'une tuerie de masse en 2011 en Norvège.

L'adolescent avait été arrêté lors d'une opération de police le 23 juillet 2019, sur la foi d'informations selon lesquelles il essayait de confectionner une arme. Rien de tel n'avait été découvert, mais les enquêteurs ont découvert drapeau et textes nazis.

Vouloir «avoir l’air cool»

Devant les enquêteurs, il avait contesté toute idéologie raciste, antisémite et homophobe, et expliqué ses actes par son intention «d'avoir l'air cool».

La cour de l'Old Bailey à Londres a pris à son encontre des mesures éducatives pour une durée de deux ans.

Soulignant que tout retour du jeune homme vers la voie des «activités extrémistes» qu'il avait prise le mènerait inévitablement vers la «spirale» de peines de prison de plus en plus longues, le juge a souligné au jeune homme qu'il avait à présent «l'opportunité» de «réorienter (son) avenir».

Pour expliquer sa décision, le magistrat a pris notamment en compte les regrets exprimés par le jeune homme et le fait qu'il était «susceptible d'influencer les autres» dans sa démarche de réinsertion.

Lundi, les services de sécurité britanniques ont abaissé de «grave» à «important» le niveau d'alerte face à la menace terroriste. Celui-ci avait été relevé en novembre à l'échelon le plus élevé sur les cinq existants, à la suite de plusieurs attentats islamistes à Vienne et en France.