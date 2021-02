Sharon Osbourne défend Marilyn Manson

Sharon Osbourne s'en est prise à ceux qui l'attaquent pour sa relation de travail avec Marilyn Manson, accusé par plusieurs femmes d'abus sexuels et psychologiques.

La première à avoir parlé est Evan Rachel Wood, son ex-fiancée, qui l'accuse de l'avoir «façonnée» et d'avoir «horriblement abusé» d'elle lorsqu'elle était encore une adolescente. Quatre autres femmes ont également accusé le chanteur d'abus autant physiques qu'émotionnels, tandis que d'autres ont dénoncé son comportement déplacé à leur égard. Plusieurs de ses anciens collaborateurs ont ainsi coupé les ponts, notamment Trenz Reznor et Wes Borland. Le chanteur nie toutes les accusations.

Sharon Osbourne, quant à elle, travaille avec la star depuis des années, et a dévoilé lors de son émission The Talk qu'elle n'a aucune idée de la vie privée de Marilyn Manson, répondant aux trolls qui ont fait circuler des photos avec le musicien.

«Je connais Marilyn depuis 25 ans, et, évidemment, je ne sais pas ce qui se passe dans sa chambre, et je ne veux certainement pas le savoir. Mais lorsque des gens m'interpellent sur mes réseaux sociaux et m'insultent, postent des photos de moi et lui... Vous savez, il y a quelque chose que l'on appelle une relation de travail, et c'est ce que j'ai eu avec lui durant des années. Je ne connais rien de ses préférences sexuelles ou de la façon dont il traite les femmes, mais je sais comment il traite une femme plus âgée, comme moi, et c'est avec respect , a-t-elle déclaré.

Marilyn Manson devait partir en tournée avec Ozzy, le mari de Sharon Osbourne, mais la tournée a été annulée.

À la suite des accusations, son manager depuis longtemps, Tony Ciulla, qui avait commencé à travailler avec lui en 1996, a coupé les ponts.