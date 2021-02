La famille de Meriem Boundaoui, 15 ans, cette jeune adolescente tuée d’une balle à la tête dans le quartier Saint-Léonard dimanche soir, peine à se remettre de ce drame tragique qu’elle n’arrive pas à s’expliquer.

• À lire aussi: Coups de feu à profusion dans l’est de Montréal

• À lire aussi: Fusillade dans Saint-Léonard: une ado de 15 ans assassinée

C’est le beau-frère de la jeune femme, Sam Bouchoul, qui s’est exprimé au nom des proches, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Encore aujourd’hui, il ne comprend pas ce qui a pu se passer dimanche, alors que Meriem était allée rejoindre une amie à Montréal.

Originaire de l’Algérie, Meriem Boundaoui avait choisi le Canada pour venir y faire une vie meilleure et résidait chez sa sœur à Saint-Constant, raconte M. Bouchoul.

«Elle a voulu un meilleur avenir ici, elle n’est pas venue pour être assassinée au Canada», explique-t-il avec émotions.

Il ne connaît pas le contexte dans lequel la jeune femme a été tuée.

«Le médecin m’a dit qu’elle n’a pas souffert elle est partie d’un seul coup. Dieu l’aime aussi parce que la mort comme ça, quand on meurt sans souffrir... [...] On ne sait pas comment c’est arrivé. On a confiance en la police en la justice canadienne», laisse tomber l’homme toujours ébranlé par le drame.

Les parents de Meriem Boundaoui ont demandé à rapatrier sa dépouille, et que de la voir pourra les apaiser malgré la douleur.