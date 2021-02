Enquête déclenchée indépendante sur l’affaire Camara

Le gouvernement du Québec annonce la tenue d’une enquête indépendante sur le Service de police de la Ville de Montréal et les évènements ayant mené à l’arrestation de Mamadi III Fara Camara, accusé à tort d'avoir attaqué un policier.rs.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, recommandera au Conseil des ministres, mercredi, de confier au juge Louis Dionne le mandat de mener cet examen.

« Ce dernier sera chargé de valider la pertinence des actions prises par les policiers en fonction du cadre légal et des pratiques reconnues en la matière. Il pourra aussi formuler des recommandations quant aux mesures concrètes à mettre en œuvre afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise », précise-t-elle par voie de communiqué, mardi.

Le rapport qui découlera de cette enquête sera par la suite rendu public, en tout ou en partie, dans la mesure où il sera possible de le faire sans nuire à une enquête policière ou à d'éventuelles poursuites judiciaires, explique-t-on également.

Louis Dionne est juge à la Cour supérieure du Québec depuis 2013. Il a auparavant occupé les fonctions de directeur de la lutte au crime organisé à la Sûreté du Québec, puis divers postes de sous-ministre associé et de sous-ministre aux ministères de la Sécurité publique et de la Justice.

Communiqué ǀ Le DPCP offre son entière collaboration à l’enquête sur le dossier de monsieur Mamadi III Fara Camara et annonce l’examen du traitement judiciaire du dossier mené par le DPCP. https://t.co/nqwKO6zt46 — DPCP (@_DPCP) February 9, 2021

En 2007, il a occupé les fonctions de directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), puis a été nommé juge à la Cour du Québec en 2011 avant d'être nommé à la Cour supérieure en février 2013.

« En tant que ministre de la Sécurité publique, mon premier souci est d'éviter que des personnes innocentes se retrouvent dans des situations similaires à celle vécue par M. Camara. Il en va de la confiance de nos citoyens envers nos institutions policières et judiciaires » explique Geneviève Guilbault dans sa missive.

Chargé de laboratoire, Mamadi Fara Camara a été accusé à tort d’avoir agressé, puis désarmé et tiré sur un policier. Il a été incarcéré durant six jours avant que les autorités ne se rendent compte de leur erreur. Il a reçu et accepté les excuses du directeur de la police de Montréal, Sylvain Caron, lundi, sans pour autant exclure le dépôt d’une poursuite civile.