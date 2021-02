Vaccin Pfizer-BioNTech: six doses plutôt que cinq dans la même fiole

Santé Canada a donné aujourd’hui à Pfizer-BioNTech l’autorisation de modifier l’étiquetage de ses flacons de vaccin contre la COVID-19 pour y indiquer qu’ils contiennent chacun six doses et non cinq comme indiqué au départ.

Le ministère se plie ainsi à la demande du fabricant que réclamait depuis fin janvier que l’on inocule une personne de plus avec chacune de ses fioles. Ceci permet à Pfizer d’en envoyer moins sans techniquement affecter la campagne de vaccination.

Pour parvenir à extraire plus de doses, il faut néanmoins utiliser la bonne technique et une seringue spécialisée, indique Santé Canada.

Le changement fait en sorte que près de 400 000 doses de Pfizer sont maintenant attendues au Canada la semaine prochaine plutôt que 335 000 et 475 000 la semaine suivante plutôt que 395 000.