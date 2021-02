L’expérience «Illumi - Féerie des lumières» prolongée jusqu’au 7 mars

Les nombreux attraits du long et magique parcours d’«Illumi - Féérie des lumières» continueront de briller jusqu’au 7 mars.

La forte demande pour prendre part à cette aventure nocturne superbement illuminée a incité les organisateurs à proposer de nouvelles dates de rendez-vous, à pied ou en voiture, à Laval. Les billets peuvent uniquement être achetés en ligne, au illumi.com.

L’expérience «Illumi - Féerie des lumières» comprend 18 tableaux créés à partir de 30 000 structures et 20 millions de lumières scintillantes.

En février, afin de souligner la Saint-Valentin, le public pourra entendre des airs romantiques et voir des objets aux couleurs de l’amour à l’Arbre Illumi, sur Le Boulevard en Folie et à La Grande Place du Carrousel.

De plus, un concours de dessin se tient actuellement. Les enfants et les adolescents peuvent soumettre leurs idées pour de nouvelles créations qui pourraient enrichir le parcours lors de la prochaine édition de l’aventure. Les participations se font via la page Facebook de Cavalier Illumi, jusqu’au 15 mars.