Marilou débarque à Zeste et TVA

Marilou et «Trois fois par jour» font le saut à la télévision. Ses nombreux admirateurs seront heureux de les retrouver, elle et ses populaires recettes, à TVA et Zeste, à l’automne 2021.

Dans une nouvelle émission intitulée «Trois fois par jour et vous», qui reprend le titre de la célèbre marque lancée par l’artiste en 2014, Marilou popotera des plats simples, accessibles, savoureux et pratiques pour la vie de tous les jours, réalisables par n’importe qui.

En abordant une trentaine de thématiques, axées sur l’humain et sa relation avec la nourriture, et entourée d’invités, Marilou répondra aux questions que le public se pose aux fourneaux et démontrera qu’on peut se délecter chaque jour sans se compliquer la vie. Réconfort et déculpabilisation seront les mots d’ordre à la table de Marilou!

Produite par Toast et Québecor Contenu, la première saison s’étirera sur 10 semaines. Sur les ondes de TVA, «Trois fois par jour et vous» sera à l’antenne dans un format hebdomadaire de 30 minutes, mais les abonnés de Zeste en auront trois fois plus à se mettre sous la dent, puisque trois rendez-vous par semaine y seront présentés.

Dans une vidéo dévoilée mardi, Marilou annonce qu’elle veut profiter de sa nouvelle tribune pour «explorer une multitude de nouvelles recettes toutes simples pour vous aider au quotidien» et «explorer plein de sujets qui ont un impact sur notre relation avec la nourriture». Un créneau qu’elle connaît bien, puisqu’elle travaille depuis bientôt sept ans à marier équilibre, simplicité et plaisir de bien manger dans son projet bouffe. Bien sûr, le ton léger et le grand souci d’esthétisme de Marilou seront à l’honneur.

«C’est un cadeau dans ma vie, ce projet-là», a lancé la jeune femme, visiblement heureuse de ce nouveau défi.

«Transmettre de façon accessible et déculpabilisante la cuisine pour en arriver à préparer des plats bons et appétissants. Voilà l’essence de ce concept québécois, créé à l’image de Marilou et pour lequel Québecor Contenu aura le plaisir de collaborer l’automne prochain», s’est réjoui Denis Dubois, vice-président contenus originaux, Québecor Contenu, dans un communiqué.

«Attachante et chaleureuse, Marilou est une véritable ambassadrice de la cuisine, de ses plaisirs et de l’art de recevoir. Site web, photos, livres de recettes... Nous sommes fiers qu’elle ait choisi Zeste et TVA pour sa première émission culinaire en télévision», a ajouté Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.