SNC-Lavalin se retire du pétrole et du gaz

SNC-Lavalin vendra ses activités dans le secteur du gaz et du pétrole à la multinationale Kentech Corporate Holdings, afin de réduire ses risques et de se concentrer sur ses services professionnels d'ingénierie ainsi que la gestion de projet.

Même si le montant précis de cette transaction n’a pas été précisé, la firme d’ingénierie montréalaise estime qu’elle devrait générer un léger gain sur papier. Ses actifs liés aux hydrocarbures seront classés comme une charge au quatrième trimestre de 2020 avec une «réduction de la juste valeur dans une fourchette de 260 millions $ à 295 millions $, composée quasi entièrement d'éléments hors trésorerie», a précisé l’entreprise. Toutefois, au printemps lors de la conclusion de la vente au deuxième trimestre de 2021, la transaction devrait générer un gain supérieur à la réduction de la juste valeur, avec l’élimination des pertes liées aux conversions des devises.

«La vente des activités de pétrole et de gaz simplifie davantage notre entreprise et réduit les risques qui y sont associés, tout en nous permettant de nous concentrer davantage sur la croissance de notre branche d'activité principale Services d'ingénierie qui présente un potentiel élevé», a affirmé Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

«Au cours des 18 derniers mois, nous avons fait des progrès considérables pour faire avancer notre stratégie et réduire les risques de l'entreprise. À la suite de la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie en juillet 2019, nous avons considérablement amélioré nos flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et démontré que notre branche d'activité Services d'ingénierie est résiliente et peut produire des résultats solides», a-t-il ajouté.

Avec la liquidation des activités de pétrole et de gaz, le secteur Ressources de SNC-Lavalin ne contient essentiellement plus que de projets de services du secteur mines et métallurgie. Une charge de 95 millions $ pour les activités du secteur des Ressources sera ainsi comptabilisée pour le quatrième trimestre de 2020.