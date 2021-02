Tramway: les banlieues bénéficieront d’investissements d’au moins 1 G$

Quels que soient les contours utilisés pour définir le centre-ville de Québec, les banlieues bénéficieront d’investissements d’au moins 1 G$ dans le cadre du projet de réseau de transport structurant, a plaidé Régis Labeaume.

• À lire aussi: Réseau de tramway: «Une claque dans la face» de la part du premier ministre

Le maire de Québec s’est livré, mardi après-midi, à ce qu’il a lui-même qualifié «d’exercice purement comptable» visant à répondre au gouvernement et à «répéter aux gens qu’il s’investit beaucoup d’argent en banlieue».

Photo Stevens Leblanc

Graphiques, calculs et cartes à l’appui, M. Labeaume a proposé deux définitions du centre-ville. Dans la première, le centre-ville est constitué de l’arrondissement de La Cité-Limoilou et d’une partie de Sillery. Dans la deuxième définition, le centre-ville est beaucoup plus large. Or, dans les deux cas, les données de l’administration municipale concluent que les investissements en faveur des banlieues représentent au moins 1 G$ sur les 3,3 G$ du mégaprojet.

Une bataille de chiffres oppose la Ville de Québec au gouvernement du Québec. Jeudi dernier, le premier ministre François Legault avait d’ailleurs lancé que les investissements en banlieue étaient passés de 1 G$ à 200 M$.

Photo Stevens Leblanc

Évoquant le retrait du trambus du mégaprojet, à l’été 2020, Régis Labeaume a ajouté que «le trambus était essentiellement dans la Ville de Québec» et qu'on «n’a rien enlevé aux banlieues».

D’après lui, «jamais ce qu’on peut appeler les banlieues à Québec n’ont été aussi bien desservies et jamais la toile de transport n’a été aussi complète».

Insistant pour que le sujet du réseau structurant de devienne pas «une bataille politique», Régis Labeaume a appelé à ne pas «faire une erreur historique» avec ce mégaprojet.