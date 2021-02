Un chantier d’Hydro-Québec en préparation à La Doré

La petite municipalité de La Doré, au Lac-Saint-Jean, se prépare à accueillir un chantier d’Hydro-Québec estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Hydro-Québec entreprendra ainsi le remplacement d’équipements liés aux compensateurs statiques à son poste de transformation de la Chamouchouane à compter du 1er mars.

«Pour vous donner une idée de grandeur, ce sont des travaux de 30 à 50 millions de dollars», a précisé le porte-parole d’Hydro-Québec, Vincent Paquin.

Le chantier se terminera à la fin octobre et près de 90 travailleurs seront à l’œuvre au plus fort des travaux, l’été prochain.

La société d’État a alors demandé à la municipalité de 1 400 habitants de lui soumettre l’inventaire de ce qui est disponible au niveau de l’hébergement et de la restauration.

«Ce sont des gens qui vont s’installer plusieurs semaines », a expliqué le maire Yanick Baillargeon. « C’est de l’argent neuf pour nous. On a déjà reçu des offres de services de la part d’entreprises.»

«Ce sera certainement bon pour nous», a indiqué Guy Pigeon, propriétaire du Restaurant du Chef, qui exploite aussi un motel et loue un camp forestier. «Les consignes sanitaires seront respectées sans problème au restaurant.»

En zone orange, la salle à manger du restaurant est d’ailleurs ouverte depuis lundi.

«Ça tombe à merveille! », dit monsieur Pigeon.

Sur de tels chantiers, Hydro-Québec encourage toujours ses travailleurs de l’extérieur à se loger le plus près possible du lieu de travail, la ville la plus proche de La Doré étant Saint-Félicien, à une vingtaine de kilomètres.