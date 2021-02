Un don de 2000 masques à fenêtre transparente à des CPE

Un peu partout dans la province, des CPE ont fait savoir au gouvernement qu’ils ont besoin des masques à fenêtre transparente, mais le ministère de la Famille ne leur fournit toujours pas.

Le fondateur de HUMASK, un masque avec fenêtre transparente fabriqué en Mauricie, a alors décidé de prendre les choses en main, en offrant 2000 masques à des CPE de Québec.

«50 % de notre communication est visuelle donc quand on arrive dans des milieux comme des CPE, c’est important que le visuel soit là. Le but ultime c’est de pouvoir aider le développement de nos enfants», a expliqué Luc Girard, fondateur de HUMASK.

Depuis deux jours, les éducatrices d’un CPE du Vieux-Québec portent le masque à fenêtre transparente donné par Luc Girard et l’effet est bénéfique pour les tout-petits.

«La réaction spontanée des enfants, ça été de nous regarder avec de grands yeux. On voyait leur sourire en réaction à notre sourire qui est maintenant visible. Ils sont maintenant en mesure de voir notre visage au complet», a raconté Caroline Blouin, la directrice adjointe du CPE les petits murmures à Québec.

À l’École oraliste de Québec, qui reçoit des enfants malentendants ou sourds, une cargaison de plus de 500 masques pour le personnel et les élèves a été offerte par l’entreprise.

«C’est un outil nécessaire pour l’apprentissage. Ça permet que tous les enfants puissent échanger entre eux et aussi avec les enseignants», a affirmé Yasmise Sahrane, directrice adjointe à l’École oraliste de Québec.

«C’est totalement primordial autant quand on parle des plus jeunes, mais aussi pour les plus vieux parce que le développement du langage n’arrête pas à 5 ans quand on sort du CPE», a souligné l’orthophoniste de l’école, Jessica Sylvain.

Questionné au début février, le ministère de la Famille affirmait être sensible à la situation et que des discussions avaient lieu. Plus d’une semaine plus tard, le discours est le même et aucune décision n’a encore été prise.