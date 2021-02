Des salons de quilles aussitôt refermés en zone orange

Des propriétaires de salons de quilles situés en zone orange sont furieux à la suite d'un imbroglio qui les a amenés à rouvrir lundi, avant d'être obligés de refermer dès le lendemain.

«Les sports intérieurs pouvaient être pratiqués seul, en dyade ou en bulle familiale, pas de ligues, pas de spectateurs; pour nous, c'était officiel qu'on était ouverts, et en plus, la santé publique du Bas-Saint-Laurent me confirmait que je pouvais ouvrir», a expliqué Frédéric Vézina, copropriétaire du Salon de quilles Vézina à Rimouski.

Depuis le début de la pandémie, jouer aux quilles est considéré comme une activité sportive et de loisir intérieure. L'ancienne mouture du palier d'alerte orange permettait l'ouverture de ces salons.

Mais le décret officiel du gouvernement, publié le 5 février, n'inclut plus les quilles dans la liste des activités permises.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), on indique qu'il a été «décidé assez tôt que les salons de quilles en zone orange demeureraient fermés. En conséquence, il n’a jamais été annoncé que les salons de quilles allaient rouvrir en zone orange, bien que l’idée ait été soumise lors des discussions».

Le propriétaire du salon de quilles Vézina à Rimouski, qui a rouvert son commerce lundi, a toutefois eu un son de cloche différent de la part du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

«La direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent estimait, en toute bonne foi, que plusieurs activités intérieures allaient pouvoir reprendre en bulles familiales et en dyades. C’est le message qui a été véhiculé aux propriétaires de salons de quilles qui nous ont contactés immédiatement après l’annonce du retour du Bas-Saint-Laurent en zone orange», a expliqué le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel.

Le propriétaire du salon de quilles 600, de Rivière-du-Loup, François Rossignol espère que le gouvernement reviendra sur sa décision.

«Ce qu'on demande, c'est que ce soit comme avant, comme depuis le début de la pandémie. D'être comme les autres activités de sports et de loisirs pratiquées à l'intérieur qui sont ouvertes en ce moment pour les personnes seules ou par bulle», a souligné M. Rossignol.