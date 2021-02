EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

DERNIER BILAN 6h

PLANÉTAIRE

Cas: 106 965 011

Morts: 2 342 808

Rétablis: 59 819 821

ÉTATS-UNIS

Cas: 27 192 912

Morts: 468 207

CANADA

Ontario: 280 494 cas (6555 décès)

Québec: 271 737 cas (10 078 décès)

Alberta: 127 231 cas (1722 décès)

Colombie-Britannique: 71 387 cas (1263 décès)

Manitoba: 30 360 cas (853 décès)

Saskatchewan: 25 654 cas (346 décès)

Nouvelle-Écosse: 1587 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1361 cas (21 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 457 cas (4 décès)

Nunavut: 299 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 114 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 32 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 810 802 cas (20 909 décès)

7h40 | La stricte quarantaine des voyageurs n’empêche pas des contaminations

Face aux nouveaux variants du coronavirus, l’Australie et la Nouvelle-Zélande envisagent de renforcer leur politique de quarantaine de quatorze jours des voyageurs arrivant de l’étranger, qui n’empêche pas des contaminations.

7h20 | Wuhan: un expert de l’OMS met en doute les renseignements américains sur le virus

Un des experts de l’OMS en mission à Wuhan (Chine) pour enquêter sur les origines du coronavirus a mis en doute mercredi la fiabilité des renseignements américains sur la pandémie, après des critiques de Washington.

6h38 | Coronavirus: 1,7 million de vaccinés et 4 millions de cas en Russie

Quelque 1,7 million de personnes ont été vaccinées contre le coronavirus en Russie, où le cap des quatre millions d'infections a été franchi mercredi, selon les autorités qui ont récemment admis que l'épidémie était plus meurtrière qu'annoncée.

6h35 | Le passeport vaccinal, une initiative qui divise les Européens

Plusieurs pays européens ont annoncé le lancement d'un passeport de vaccination contre la COVID-19, mais l'idée d'un tel laissez-passer divise au sein de l'UE.

6h26 | «On suffoque»: les patrons de tavernes manifestent à Athènes

Des centaines de patrons de restaurants et de tavernes ont manifesté mercredi à Athènes, réclamant plus d'aides du gouvernement grec et déposant symboliquement les clés de leurs établissements menacés de fermeture en raison du confinement prolongé pour endiguer la pandémie du coronavirus.

6h19 | Vaccin: BioNTech/Pfizer débutent la production dans une nouvelle usine en Allemagne

Le laboratoire BioNTech a annoncé mercredi le démarrage de la production de son vaccin contre le coronavirus conçu avec Pfizer dans une nouvelle usine à Marbourg (Allemagne), destinée à augmenter les livraisons.

6h00 | Sous pression, l'UE doit muscler sa production de vaccins

«Trop optimiste» sur les livraisons de vaccins anti-COVID, l'UE veut muscler la production de masse pour mieux préparer les Vingt-Sept à la propagation des nouveaux variants, a affirmé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

5h41 | Israël/virus: heurts entre police et juifs ultra-orthodoxes, des arrestations

Quatre personnes ont été arrêtées à Jérusalem après de nouveaux heurts entre les forces de l'ordre israéliennes et des juifs ultra-orthodoxes opposés aux mesures anticoronavirus, a indiqué la police mercredi.

5h24 | Le prince Charles reçoit sa première injection de vaccin contre la COVID

Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, et son épouse Camilla ont reçu leur première injection de vaccin, a annoncé mercredi leur résidence de Clarence House, dans le cadre d'une campagne de vaccination massive au Royaume-Uni.

5h17 | Coronavirus: l'Afrique du Sud choisit Johnson & Johnson plutôt

La campagne de vaccination contre le coronavirus prévue en Afrique du Sud sera lancée avec le vaccin du laboratoire Johnson et Johnson, au lieu de celui d'AstraZeneca/Oxford dont l'efficacité est actuellement remise en question, a annoncé mercredi le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize.

4h13 | Le Japon va commencer à vacciner malgré une pénurie de seringues

Le Japon commencera les vaccinations contre la COVID-19 la semaine prochaine, a déclaré mercredi son premier ministre, mais les autorités travaillent d'arrache-pied pour se procurer des seringues adaptées afin de ne pas gaspiller les doses.

1h01 | Lever les brevets anti-COVID? Peu probable et pas forcément souhaitable

Les appels se multiplient dans le monde pour lever les brevets des vaccins anti-COVID 19 et accélérer ainsi leur production. Mais l'idée, qui a peu de chances de se concrétiser, pourrait mettre en danger les recherches futures.