Israël, un laboratoire vivant pour les vaccins

Israël est devenu une sorte un laboratoire vivant pour tester le vaccin Pfizer-BioNtech. Les résultats obtenus jusqu'ici depuis le début de la vaccination massive sont en effet plutôt encourageants.

Entre la mi-janvier et le 6 février, après deux doses chez les personnes âgées et vulnérables, le nombre de nouveaux cas a chuté de 53%, le nombre d'hospitalisations de 39%, et les cas sévères ont diminué de 31%.

«C’est dû aux vaccins car on ne voit pas encore cela chez les moins de 60 ans (qui ne sont pas encore vaccinés, NDLR)», fait savoir un chercheur.

À tel point que les patients hospitalisés sont désormais les moins de 60 ans.

«Dans notre service, la plupart des patients ont moins de 60 ans. Ils ont même moins de 55 ans», précise une docteure.

Les effets positifs seraient probablement encore plus importants si ce n'était du variant britannique, beaucoup plus contagieux, et qui représente maintenant 80% des nouveaux cas.

«Dans la course contre le variant britannique vraiment répandu et la vaccination, le résultat final sera l’atteinte d’un plateau.»

Ce plateau une fois décortiqué montre toutefois une réduction des cas sévères chez les plus de 60 ans et une augmentation chez les plus jeunes.

Mais avec la vaccination maintenant étendue au plus de 16 ans, les autorités s'attendent à un recul constant des cas et des mortalités.

Pour avoir un portrait plus complet, il faudra attendre de connaître les résultats de la vaccination sur des groupes plus variés de la population et surtout les plus jeunes.

«N’écoutez pas les fausses nouvelles, faites-vous vacciner pour sauver votre vie», a lancé le premier ministre Benjamin Netanyahou à la population alors que le taux de vaccination tend à diminuer un petit peu dernièrement.

En Israel, 97% des décès au cours du dernier mois, sont des gens qui n'ont pas été vaccinés.