BE, une entreprise basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, tenterait de recruter de jeunes Québécois afin de les inciter à investir dans un possible stratagème pyramidal.

Pour ce faire, on leur promettrait des rendements leur assurant une vie de rêve et de luxe.

Des images de jeunes adultes qui ont fait de l’argent facile et mènent une existence carburant aux fêtes, aux voitures et aux yachts de luxe sont utilisées sur les réseaux sociaux pour apparemment inciter les jeunes à investir leur argent dans BE, une entreprise qui a attiré l’attention de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

«L’AMF nous confirme qu’elle est toujours en vérification sur BE aujourd’hui», a dit en entrevue avec l’Agence QMI l’animateur de «J.E», Félix Séguin, faisant écho à un article du «Journal» de décembre dernier qui s’intéressait à BE.

On ne sait pas combien de Québécois pourraient avoir injecté de l’argent dans BE. «Le Journal» a révélé que les investisseurs devaient payer entre 600 $ et 3000 $ pour avoir des formations en ligne «produites par des experts» au sujet de la cryptomonnaie et du marché des devises.

Les trois fondateurs de BE sont les frères Moyn, Monir et Eshassn Islam, originaires de Londres et maintenant basés à Dubaï.

«BE s’adresse principalement aux jeunes Québécois, ce qui amène la question: jusqu’où est-on prêt à aller pour acheter du rêve? Les jeunes investissent dans quelque chose qui ressemble à une stratégie pyramidale. On découvre dans le reportage de cette semaine que de jeunes, et certains parents, investissent dans BE et que les rendements ne sont pas là», a relaté Félix Séguin, qui en plus d’animer «J.E» est associé à notre Bureau d’enquête.

«On parle de plusieurs milliers de dollars dans certains cas, tout ça pour vivre la vie que les promoteurs de BE proposent», a ajouté M. Séguin en relatant le fruit du travail de la journaliste d’enquête Élizabeth Laplante.

Après avoir investi dans BE, on inviterait les jeunes à amener d’autres investisseurs pour améliorer leur statut au sein de l’organisation, d’après l’animateur de «J.E».

«Les promesses de départ ne se concrétisent pas, les rendements ne sont pas au rendez-vous», a dit Félix Séguin.